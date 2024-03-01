لو كنت أهلاوي.. اضبط تردد قناة الأهلي 2024 على القمر الصناعي النايل سات

إذا كنت من مشجعي فريق الأهلي وتتابع أخباره، كل ما عليك هو ضبط تردد قناة الأهلي واستمتع بأهم الفقرات والبرامج الرياضية مع نخبة من الإعلاميين والرياضيين المميزين جدًا في نادي الأهلي، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال من موقع البديل على تردد القناة بالتفصيل على القمر الصناعي النايل سات وغيرها من التفاصيل، تابعونا.

تردد قناة الأهلي الرياضية 2024 على النايل سات

تعتير قناة الأهلي من القنوات الرياضية المميزة التي تخاطب جماهير وعشاق فريق المارد الأحمر الحريصين على معرفة أخبار فريقهم، ويحرص جميعهم على ضبط تردد قناة الأهلي على القمر الصناعي النايل سات 2024 التي يمكننا إدخالها على جهاز الريسفير وهي على النحو التالي:

تردد قناة الأهلي على النايل سات بتقنية HD

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

تردد القناة: 11747 .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد أخر لتنزيل قناة الأهلي بجودة SD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12341

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: SD.

كيفية ضبط تردد القناة على الريسيفر

يمكن بكل سهولة الآن ضبط تردد القناة المميزة جدًا على جهاز الريسيفر بخطوات بسيطة للغاية هي: