طريقة عمل الخيار المخلل في رمضان بيقرمش وطعم تحفه

مخلل الخيار هو أحد أنواع المخللات المشهورة والمحبوبة في معظم الثقافات حول العالم. يتميز بنكهته المنعشة وقوامه المقرمش، وهو مكون رائع لتحسين طعم العديد من الأطباق. إذا كنت ترغب في صنع مخلل الخيار السريع في المنزل، يمكن أن تكون هناك عدة طرق لتحقيق ذلك.

مكونات عمل مخلل الخيار

خيار مقطع إلى شرائح رقيقة.

خل أبيض.

ماء.

ملح.

سكر.

فلفل أحمر مجروش (اختياري).

ثوم مهروس (اختياري).

نعناع (اختياري).

طريقة تحضير مخلل الخيار