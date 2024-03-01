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طريقة عمل الخيار المخلل في رمضان بيقرمش وطعم تحفه
مخلل الخيار هو أحد أنواع المخللات المشهورة والمحبوبة في معظم الثقافات حول العالم. يتميز بنكهته المنعشة وقوامه المقرمش، وهو مكون رائع لتحسين طعم العديد من الأطباق. إذا كنت ترغب في صنع مخلل الخيار السريع في المنزل، يمكن أن تكون هناك عدة طرق لتحقيق ذلك.
مكونات عمل مخلل الخيار
- خيار مقطع إلى شرائح رقيقة.
- خل أبيض.
- ماء.
- ملح.
- سكر.
- فلفل أحمر مجروش (اختياري).
- ثوم مهروس (اختياري).
- نعناع (اختياري).
طريقة تحضير مخلل الخيار
- اغسل الخيار جيدًا وقطعه إلى شرائح رقيقة يمكنك استخدام سكين حادة أو آلة تقطيع للحصول على شرائح متساوية الحجم.
- في وعاء مناسب، قم بمزج الخل الأبيض والماء بنسبة تقريبية 1:1 ويمكنك تعديل نسبة الخل والماء حسب تفضيلك للحموضة المطلوبة.
- أضف كمية مناسبة من الملح والسكر إلى الوعاء وقم بتحريك المكونات حتى يذوب السكر والملح تمامًا.
- إذا كنت ترغب في إضافة نكهة إضافية، يمكنك إضافة الفلفل الأحمر المجروش، الثوم المهروس أو أوراق النعناع إلى الوعاء. هذه النكهات الإضافية تعطي مخلل الخيار طابعًا فريدًا ومميزًا.
- ضع شرائح الخيار في الوعاء وتأكد من أنها مغمورة تمامًا في السائل. يمكنك استخدام وزن أو غطاء للضغط على الخيار والتأكد من غمره بالكامل.
- غطي الوعاء واتركه جانبًا لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين على الأقل، حتى يتمامس الخيار مع السائل وتتشبع بالنكهة.
- بعد انتهاء وقت التنقيع، يمكنك نقل مخلل الخيار إلى وعاء زجاجي نظيف وتخزينه في الثلاجة.
- ستستمر نكهة المخلل في التحسن مع مرور الوقت، ولكن يمكنك تناوله بعد ساعات قليلة من التحضير أيضًا.