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“احجز الآن”.. شروط حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة الأغراض الشخصية للأفراد 2024
يريد الكثير من مواطني دولة ليبيا معرفة شروط حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة الأغراض الشخصية وذلك بعد أن قام البنك المركزي الإعلان عن تحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل حجز العملات الأجنبية، من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم أهم شروط حجز العملة الأجنبية عبر منصة حجز العملة الأجنبية بالإضافة إلى خطوات التسجيل في مصرف ليبيا المركزي.
شروط حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي
تتمثل شروط حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي في الآتي:
- يجب أن لا يتجاوز المبلغ المراد حجزه 4000 دولار.
- يشترط أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي يوجد به رصيد كافي من أجل شراء العملة.
- يجب أن يكون الحساب البنكي لا يوجد به أي تقييد يمنع القيام بالعملية المصرفية.
- لابد أن يدرج المتقدم كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من رقم الهاتف، الرقم الوطني، رقم الحساب البنكي بشكل صحيح.
طريقة التسجيل في مصرف ليبيا المركزي
أتاح مصرف ليبيا المركزي للمواطنين إمكانية التسجيل في مصرف ليبيا المركزي إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مقر المصرف وذلك من أجل حجز العملات الأجنبية وهذا من خلال تطبيق الخطوات التالية:
- ينتقل المواطن إلى الموقع الخاص بمنصة حجز العملة الأجنبية التابع لمصرف ليبيا المركزي.
- ينقر المواطن على خانة تسجيل جديد.
- يدخل المواطن الرقم القومي الخاص به في الحقل المخصص لذلك.
- يتم كتابة رقم الجوال.
- يقوم المواطن إدخال رقم جواز السفر الخاص به.
- يتم الضغط على أيقونة تحقق.
- ينقر المواطن على خانة التسجيل الجديد.
- يتم الضغط على خانة حجز العملات الأجنبية.
- يحدد المواطن العملة التي يرغب في حجزها.
- يحدد المواطن البنك الذي ينتمي له.
- في النهاية يتم الضغط على تأكيد الحجز.