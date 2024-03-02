“استعلم الآن”.. رابط الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 PDF جميع المحافظات بالعراق 2024

يرغب الكثير من أبناء دولة العراق معرفة كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 وذلك بعد أن أعلنت الحكومة العراقية عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة المواطن الإلكترونية الإعلان عن هذه الأسماء، لذلك من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 في العراق جميع المحافظات.

الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132

يوجد عدد من الخطوات البسيطة التي لابد على مواطني دولة العراق اتباعها من اجل الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة 132 وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

ينتقل المواطن في البداية إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

يدخل المواطن بعد ذلك إلى أسماء نقل النفوس الوجبة 132.

يتم النقر على كلمة متابعة الطلب.

يقوم المواطن إدراج جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من الاسم ورقم الجوال.

يتم النقر على خيار عرض الطلبات وذلك من أجل الاطلاع على حالة الطلب في نقل النفوس.

كما يستطيع المواطن أن يقوم بتحميل كشوفات نقل النفوس على الجهاز الخاص به بكل سهولة.

كيفية التسجيل في نقل النفوس العراق

يستطيع مواطني دولة العراق التسجيل في نقل النفوس إلكترونيا وذلك من أجل الحصول على الدعم الذي يقدمة البرنامج وهذا عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي: