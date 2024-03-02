“اللينك الرسمي”.. رابط وخطوات التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين وأهم الشروط المطلوبة للتقديم في ترقيات 2024

قامت الاكاديمية المهنية للمعلمين بالإعلان عن فتح باب التسجيل في برامج التنمية المهنية الرقمية لأعضاء هيئة التدريس الذين أتموا ملف الإنجاز الإلكتروني على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة 2023-2024، حيث يرغب أعضاء هيئة التعليم في معرفة خطوات التسجيل والرابط الرسمي وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية.

التسجيل في الأكاديمية المهنية للمعلمين

يستطيع أعضاء هيئة التدريس التسجيل في الاكاديمية المهنية للمعلمين الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال إجراء الخطوات التالية:

يسجل المتقدم الدخول على الموقع الخاص بالأكاديمية المهنية التعليمية.

في خانة البحث يقوم المتقدم إدراج كود المعلم.

يدرج المتقدم البيانات الأساسية.

يدخل المتقدم كل من رقم الهاتف والرقم القومي الخاص به.

يسجل المتقدم الدخول على الحساب الخاص به على المنصة.

يقوم المتقدم الدفع الإلكتروني الفوري عن طريق المنصة.

النقر على كلمة تسجيل وذلك من أجل اجتياز الاختبار.

إذا قام المتقدم اجتياز الاختبار فإنه يحصل على الشهادة.

في حالة عدم اجتياز المتقدم الاختبار فإنه يتم العمل على فتح الاختبار مرة ثانية.

شروط التقديم في ترقيات المعلمين 2024

وضعت الأكاديمية المهنية للمعلمين عدد من الشروط التي يحب أن تتواجد في الأشخاص الراغبين التقديم في ترقيات المعلمين 2024 ومن أهم هذه الشروط ما يلي: