مفيش زحمة ولا طوابير .. خدمة جديدة وسريعة لصرف معاشات مارس 2024 بالزيادة .. أخيراً هترتاح من زحمة ماكينات الـATM

هناك شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات في كل محافظات مصر تعاني من حالة الزحام الشديدة التي تشهدها المصالح الحكومية و البنوك وماكينات الصرف الآلي مع اقتراب موعد صرف معاشات مارس 2024 ورغبتهم في صرف مستحقاتهم، وبسبب ذلك قام البنك الأهلي المصري بالحرص على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة بأعلى مستويات الجودة، كما أشار البنك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن هناك إمكانية لسحب الأموال وصرف المعاشات من محطات البنزين أو الماركت من خلال خدمة كاش أواي المقدمة من البنك.

ما هي خدمة كاش أواي المقدمة من البنك الأهلي المصري؟

قام البنك الأهلي المصري بالتوضيح على أنه يمكن لحاملي كل بطاقات البنك الأهلي المصري وبطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقه الدفع المصدرة من البنوك المحلية، التوجه لأقرب ماركت أو محطة وقود أو أي مكان آخر وطلب سحب نقدية من البطاقات وذلك عن طريق ماكينات نقاط البيع الالكترونية (POS) المتاحة بالمحطة أو في السوبر ماركت اركت بشكل مجاني وبدون أي رسوم إضافية، كما أشار البنك الأهلي المصري إلى أن خدمة كاش أواي تخضع لحدود السحب النقدي المحلية المطبقة لكل بنك وكل بطاقة بشكل منفرد.

أماكن وجود خدمة كاش أواي من البنك الأهلي المصري

توجد خدمة كاش أواي في عدد كبير من محطات البنزين أو الهايبر ماركت في كل أنحاء مصر ويتم تقديم تلك الخدمة لكل العملاء في كل المحافظات، والهدف من إتاخة خدمة الكاش أواي هو التواجد مع عملاء القطاع المصرفي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم وفي خلال الإجازات الرسمية.

متى موعد صرف معاشات شهر مارس 2024؟

من المفترض أن يتم صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة بحسب تصريح الحكومة المصرية يوم 1 مارس 2024 على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام أي حتى يوم 6 مارس.