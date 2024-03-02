مجلس النواب هيرجع الحق لأصحابه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن ملف الإيجار القديم

نتج عن اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي بشأن الإيجار القديم عدد من التوصيات التي من أهم أهدافها هو التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم، ومن أول وأهم تلك التوصيات هو مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بتقديم بعض البيانات الإحصائية المحدثة التي تتعلق بوحدات الإيجار القديم خلال 10 أيام، بالإضافة إلى تأكيد لجنة الإسكان بمجلس النواب أنها سوف تستأنف اجتماعاتها من أجل مناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات في وقت لاحق بحضور ممثلين عن الحكومة.

مناقشات ملف الإيجار القديم

قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بمناقشة موضوع العلاقة الإيجارية المنضوية تحت سيطرة القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، شملت المناقشات أيضًا تقييم الأثر التشريعي للقانون بحضور ممثلين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي إحاطة من رئيس اللجنة، الدكتور محمد عطية الفيومي، أشار إلى أن اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير الذي عُقد في 11 فبراير شهد إثارة بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم.

وتأكيداً على التزام اللجنة بتقييم ودراسة تأثير القانون، وضمان توازن العلاقات بين المؤجر والمستأجر، تعكس هذه المناقشات السعي الجاد لفهم التحديات والتحسينات المحتملة في مجال الإيجارات، كما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم لن يحدث منها أي ضرر لأي مواطن ولن يطرد أي مواطن من منزله.

مقترحات لتعديل عقود الإيجار القديمة