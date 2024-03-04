“البشاير هلت وكل حاجه رخصت” .. تراجع أسعار 50 سلعة غذائية بالأسواق بعد انهيار الدولار

تتعرض أسعار السلع الغذائية لانخفاض كبير وملحوظ في الأسواق وذلك نتيجة تراجعات كبيرة في أسعار الدولار في السوق الموازي تبعاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، حيث تراجعت أعداد كبيرة من السلع الغذائية في أسعارها وبكل أنواعها انخفاض ليصل عددها إلى حوالي 50 سلعة.

أسعار السلع الغذائية

انخفاض في سعر الفول الصحيح السائب اليوم حوالي 0.29% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 54.53 جنيه.

انخفاض في سعر الذرة الصفراء اليوم حوالي 2.52% ليسجل متوسط سعر الشيكارة حوالي 951.67 جنيه.

انخفاض في سعر السمسم الأبيض اليوم حوالي 9.63 % ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 146 جنيه.

انخفاض في سعر الدواجن البيضاء اليوم حوالي 1.35 جنيه ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 97.39 جنيه.

انخفاض سعر الذرة البيضاء اليوم حوالي 831 جنيه، ليسجل متوسط سعر الطن حوالي 15980.56 جنيه.

انخفاض سعر اللحوم اليوم حوالي 0.23%، ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 377 جنيه.

انخفاض سعر الجبن الأبيض اليوم حوالي 0.77% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 138.31 جنيه.

انخفاض سعر اللبن المجفف اليوم حوالي 4.13%، ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 116.46 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم

انخفاض سعر الطماطم اليوم حوالي 4.59% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 9.56 جنيه.

انخفاض سعر البطاطس اليوم حوالي 2.58% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 15.47 جنيه.

انخفاض سعر البامية اليوم حوالي 0.8%، ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 40.89 جنيه.

انخفاض سعر الملوخية اليوم حوالي 1.18% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 16.73 جنيه.

انخفاض سعر اللفت اليوم حوالي 2.47% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 6.33 جنيه.

انخفاض سعر الكوسة اليوم حوالي 2% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 16.14 جنيه.

انخفاض سعر الفلفل الرومي اليوم حوالي 1.84% ليسجل متوسط سعر الكيلو حوالي 15.98 جنيه.

تأثير الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تشهد مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشروع رأس الحكمة، حيث تعتبر هذه الاستثمارات عاملًا رئيسيًا في تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الفرص الوظيفية، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الأجنبية في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام، من خلال دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتحفيز التنمية المستدامة، تعكس هذه الزيادة في الاستثمارات الأجنبية التفاؤل بآفاق الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية العامة وتعزيز استقرار السوق الوطني.