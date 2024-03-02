حقيقة زيادة 100 جنيه على دعم بطاقة التموين 2024 .. وزارة التموين توضح
يترقب عدد كبير من المواطنين بفارغ الصبر صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024، بعد تداول أنباء حول زيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين بمقدار 100 جنيه، وفي هذا السياق صرح الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، بأن زيادة الدعم على بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه ستتم وفقًا للموازنة العامة التي يقرها مجلس الوزراء، وأوضح أن هذه الميزانية المخصصة لوزارة التموين بلغت 127 مليار جنيه سنويًا، حيث يتم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الخبز المدعم “العيش البلدي” وتخصيص 36 مليار جنيه للتموين.
موعد صرف مقررات مارس
أكد متحدث باسم وزارة التموين عدم وجود أي تحديثات حالية بخصوص زيادة الدعم على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذا القرار ليس من اختصاص وزارة التموين وإنما يتطلب قرارًا من رئاسة مجلس الوزراء، وبدأت وزارة التموين في صرف مقررات شهر مارس في جميع أنحاء البلاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 فبراير، حيث يتم توزيع هذه المقررات على حوالي 40 ألف منفذ تمويني في جميع أنحاء الجمهورية، وتشمل 30 سلعة تموينية منها المواد الأساسية كالزيت والسكر والمكرونة إضافة إلى سلع أخرى، ومن الجدير بالذكر أن كميات السلع الموزعة تحدد إلى المنافذ استنادًا إلى مبلغ التأمين المدفوع من أصحاب المنافذ، ويتم صرف هذه السلع بواقع أربع دفعات شهريًا.
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024
- سكر معبأ بوزن 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
- زيت الخليط بحجم 800 ملليتر 30 جنيه.
- علبة مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 14.00 جنيه.
- مكرونة بوزن 400 جرام بسعر7 جنيهات.
- عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.
- فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9.00 جنيه.
- دقيق معبأ بوزن 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.
- جبنة تتراباك بوزن 125 جرام بسعر 7 جنيهات.
- لبن جاف بوزن 125 جرام بتكلفة 25.50 جنيه.
- خل 5% بحجم 900 مللي بسعر 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام بوزن 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة بوزن 40 جرام بقيمة 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني بوزن 80 جرام بقيمة 3 جنيهات.
- طحينة بيضاء في ظرف بوزن 140 جرام بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جرام بسعر 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بـ 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.