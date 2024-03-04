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“هاتف Vivo V30 Pro” بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 80 واط

Salmanمنذ 7 ساعات
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قدمت شركة فيفو Vivo الصينية أحدث هواتفها إلى السوق وهو Vivo V30 Pro، والذي يتميز بتصميمه النحيف والمواصفات الرائدة التي تجعله يبرز بين منافسيه في نفس الفئة، يعتبر Vivo V30 Pro جهازًا فريدًا بفضل شاشته الكبيرة والتي تدعم معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز، مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة، ، باختصار يعكس Vivo V30 Pro رؤية متقدمة في تصميم الهواتف الذكية مع توفير تجربة مريحة وجذابة للمستخدم.

مواصفات هاتف Vivo V30 Pro

تتميز الواجهة الأمامية للهاتف بشاشة مثقوبة، حيث يتم وضع الكاميرا الأمامية في ثقب صغير في الزاوية العلوية للشاشة، ولا يقتصر تميز الهاتف على التصميم فقط، بل يأتي أيضًا بمعيار IP54 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله آمنًا وموثوقًا في مختلف البيئات.

المواصفاتVivo V30 Pro
الشاشةAMOLED بقياس 6.78 بوصة، دقة 1260 × 2800 بكسل، HDR10+، 120 هرتز
المعالجMediaTek Dimensity 8200 (ثماني النواة، 4 نانومتر)
الذاكرة العشوائية (RAM)8/12/16 جيجابايت LPDDR4x
التخزين الداخلي256 جيجابايت / 512 جيجابايت UFS 3.1
الكاميرا الخلفية– 50 ميجابكسل (Sony IMX920، OIS) <br/> – 50 ميجابكسل (Samsung JN1، زاوية واسعة) <br/> – 50 ميجابكسل (Sony INX816، تكبير)
الكاميرا الأمامية50 ميجابكسل
نظام التشغيلAndroid
البطارية– سعة 4000 مللي أمبير في الساعة (قابلة للإزالة)
الشبكات5G

مميزات هاتف Vivo V30 Pro

المميزاتVivo V30 Pro
البطاريةسعة 5000 مللي أمبير في الساعة
تقنية الشحنشحن سريع بقدرة 80 وات (شحن كامل في 40 دقيقة)
نوع منفذ الشحنUSB Type-C
الألوان المتاحةالأبيض والأخضر والأسود والأزرق المائي
التوفرالهند، إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، تايوان
الأسعاريبلغ سعر هاتف Vivo V30 Pro في الهند حوالي 47,580 روبية هندية، أي ما يعادل تقريبًا 17,722 جنيه مصري.

بفضل هذه الميزات والتصميم الأنيق، يعد Vivo V30 Pro خيارًا مميزًا للأفراد الذين يتطلعون إلى تجربة هاتف ذكي متقدمة وفعالة.

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Salmanمنذ 7 ساعات
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