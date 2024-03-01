يا صغار تعالوا اتسلوا.. نزل قناة النهار كيدز الجديد 2024 وشوف أروع الأناشيد وأجمل الأغاني

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول التردد الجديد لقناة النهار كيدز، حيث إن هذه القناة تقوم بإذاعة العديد من البرامج الكرتونية المميزة التي يعشقها ملايين الأطفال ويرغبون في الإستماع إليها على مدار الساعة، فضلاً عن أن القناة لها دور كبير في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب به الأطفال على مستوى العالم، ومن السهل إمكانية القيام بمعرفة التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل تردد قناة لنهار كيدز 2024 الجديد

يمكن وبكل سهولة القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة النهار كيدز الجديد، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة النهار كيدز يكون النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة النهار فهو11784.

استقطاب قناة النهار يكون عمودي.

خطوات استقبال قناة النهار كيدز

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم استقبال قناة النهار كيدز وفقًا للأتي:-

في البداية يتم التحكم بالريمود.

ومن ثم يتم التوجه إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

وعليه يتم إدخال التردد الجديد لقناة النهار كيدز.

تحديد القمر الصناعي بعد ذلك.

القيام بتحديد معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

وعقب القيام بإستقبال قناة النهار كيدز يمكنك مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال سواء الأفلام الكرتونية أو الأناشيد الدينية، وكذلك الأفلام والمسلسلات المميزة.