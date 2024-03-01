تواصل أسعار الذهب الانخفاض في الأسواق المصرية وذلك بعد فترة كبيرة من الإرتفاع الجنوني في سعر المعدن الأصفر الذي شهده خلال الأشهر الماضية حيث كسر سعر جرام الذهب حاجز الـ 4000 جنيه مما أدى حالة كبيرة من كساد أسعار الذهب الأمر الذي جعل المصريين في حالة ذهول ليعود المعدن ويفاجئ الجميع بالنزول السريع يوم بعد يوم في سعر الجرام وذلك بالنسبة لسعر أعيرة الذهب المختلفة، ورصد اليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مارس 2024، وذلك وسط حالة من الترقب من جانب الراغبين في شراء وبيع الدهب وينتظرون أفضل فرصة سواء للشراء أو البيع حيث سنوافيكم بتقرير مفصل بجميع الأسعار في الأسواق المحلية اليوم .

أسعار الذهب اليوم

وقد شهد سعر المعدن الأصفر اليوم تراجع يقدر 50 جنيه في سعر الجرام ومازال يواصل التراجع حيث يعود ذلك الى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء وذلك نظرا لتوفير الحكومة السيولة الدولارية بعد اتفاقية رأس الحكمة التي أقدمت عليها الدولة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي لحل الأزمات الاقتصادية التي شهدتها أسعار الذهب والسلع الاخرى، وذلك تأثرأً بقلة السيولة الدولارية في البنوك المصرية في الفترة الماضية وقد أكد لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية أنه من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب الانخفاض في الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مارس 2024

ونوضح إليكم اليوم أسعار الذهب في مصر وذلك بعد آخر انخفاض شهده في تعاملات اليوم، وذلك بحسب الاسعار المعلنة من قبل بورصة الذهب المصرية ونعرض سعر جرام الذهب صافي بدون حساب سعر المصنعية التي يضيفها التاجر على سعر الجرام واليكم جميع الأسعار فيما يلي: