“الكل يستعد ويبدأ مذاكرة”.. رسمياً موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي

أكد رؤساء عدة جامعات سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، أن موعد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024 في الجامعات سيظل كما هو مُحدد سابقًا، دون أي تغيير أو تعديل، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي، من المتوقع أن تجري الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، يأتي ذلك في إطار الالتزام باللوائح والتنظيمات المعتمدة في مختلف الكليات والمعاهد العليا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

صرح الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد أن موعد امتحانات الترم الثاني لعام 2024 في الجامعات سيظل كما هو مُحدد مسبقًا، وسيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما أشار إلى أن امتحانات الميدتيرم ستبدأ بعد مرور 6 أسابيع من بداية التيرم.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

تتضمن خريطة العام الدراسي 2024 للجامعات بداية الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024، حيث يمتد الفصل لمدة 16 أسبوعًا، وينتهي في 6 يونيو 2024.

يتم انطلاق امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 25 مايو 2024، بينما تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال شهر يونيو 2024.

أما خريطة الترم الثاني للمدارس فتشير إلى بداية الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024، حيث يستمر لمدة 16 أسبوعًا وينتهي في 6 يونيو 2024.

أما امتحانات الدبلومات الفنية فيبدأون في 1 يونيو 2024، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2024.

موعد امتحان الثانوية العامة 2024

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وسوف يتم الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية في الأيام المقبلة.