“ماتخليش حد يضحك عليك”.. ماهو نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 وأسعار السلع التموينية

اهتمام المواطنين المصريين بموضوع توزيع السلع التموينية، وخاصة أصحاب البطاقات التموينية، يزداد كثيرًا، حيث يبدأون في التساؤل عن الكميات المتاحة لهم من السلع التموينية الأساسية، وهذه الاهتمامات تأتي ضمن إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تعمل على توفير تشكيلة واسعة من المواد الغذائية الأساسية لحملة بطاقات التموين، بهدف ضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية بشكل مستمر ومنتظم.

ماهو نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

في هذه الفترة، يقوم الكثير من المواطنين في جميع محافظات مصر بالبحث عن معلومات حول زيادة تموين شهر مارس لعام 2024، تم الإعلان عن زيادة في حصة كل فرد في التموين خلال شهر مارس 2024، مما أدى إلى ارتفاع الاهتمام بالموضوع بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك 2024، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار جميع السلع التموينية لهذا الشهر، الذي من المقرر صرفه في الجمعة الأولى منه، مع اقتراب شهر رمضان، الذي سيأتي في اليوم الحادي عشر من شهر مارس عام 2024، كان من المتوقع عادة زيادة المخصص الشهري على بطاقة التموين، ومع ذلك أعلنت وزارة التموين أنه لن يكون هناك أي زيادة على السلع التموينية في شهر مارس عام 2024، وأشارت الوزارة إلى أن الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بصلة وأكدت أنه في حالة ظهور أي زيادة ستتم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية.

اما عن نصيب الفرد على بطاقه التموين في شهر مارس 2024 فمن المفترض أن يتلقى كل مواطن في بطاقة التموين مبلغا قدره خمسون جنيها مصريا فقط حتى الفرد الراب أما عن الفرد الخامس ومن بعده بالبطاقات و لذلك فيجب أن يحصلوا على السلع التموينية بقيمة تصل إلى خمسه وعشرون جنيها مصريا للفرد ويجب الإشارة إلى أن وزارة التموين توفر أكثر من اثنين وثلاثون سلعة تموينية بأسعار مخفضة في أكثر من اتنين واربعون ألف منفذ تمويني موزعة على مستوى محافظات جمهوريه مصر العربيه.

أسعار السلع التموينية 2024

تم الإعلان عن أسعار السلع التموينية في شهر مارس 2024 حيث تكون هذه الأسعار متاحة لنحو 21 مليون حامل لبطاقات التموين، بهدف توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار ميسورة لدعمهم وضمان حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار، وفيما يلي قائمة الأسعار: