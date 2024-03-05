تردد قناة سمسم للاطفال الجديد 2024 الآن خطوات تثبيت القناة بخطوات بسيطة

يهتم الكثير من الآباء والأمهات بمعرفة تردد قناة سمسم للأطفال، حيث تعد من أهم القنوات التي تهتم بتقديم محتوى مميز للأطفال من خلال الكثير من الأناشيد والأغاني والبرامج الممتعة التي تحثهم على الأخلاق الحميدة والتي تتناسب مع تقاليد وعادات المجتمع، ويتم عرض قناة سمسم على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ولكن تقوم إدارة القناة كل فترة بتغيير ترددها من أجل تحسين الجودة، ومن خلال مقالنا سنقدم لكم تردد القناة الجديد وكيف يمكن تنزيلها بسهولة على جهاز التليفزيون، فتابعونا.

تردد قناة سمسم

تعد قناة سمسم من أهم قنوات الأطفال التي تم تأسيسها منذ زمن طويل وقد تم إطلاقها بهدف تغذية عقل الأطفال بالمعلومات القيمة والهادفة بشكل ترفيهي ومحبوب، لهذا يرغب العديد من الآباء والأمهات بتنزيل القناة ليتمكن أطفالهم من متابعة أحدث برامج القناة التي تتضمن مجموعة كبيرة من السلوكيات الحميدة والمعلومات المفيدة والابتعاد عن السلوكيات الغير لائقة، وتتميز القناة بأنها تعمل على مدار اليوم بدون توقف ومن خلال التردد الآتي يمكن تنزيل القناة بسهولة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كما يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال الآتي:

التردد: 11483.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

خطوات تثبيت قناة سمسم للأطفال

يمكن تثبيت قناة سمسم بسهولة على جهاز التليفزيون من خلال اتباع الخطوات التالية: