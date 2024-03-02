مغامرات توم وجيري.. تردد قناة توم وجيري على نايل سات بأعلي جودة.. فرح عيالك ونزلها..!!

تردد قناة توم وجيري هو أحد المواضيع التي يثير اهتمام العديد من الناس، حيث يعتبر الكثيرون هذه القناة من بين القنوات التي تعرض أفلام الكرتون الشهيرة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، تتميز قناة توم وجيري بعرض مسلسل الكرتون الشهير الذي يحمل نفس اسم القناة، والذي يتناول قصة المغامرات والصراعات بين قط توم وفأر جيري، وتعد قناة توم وجيري واحدة من القنوات القليلة التي تعرض مسلسلات الكرتون القديمة والشهيرة التي لا يمكن نسيانها، حيث يحرص الكثيرون على متابعة مغامرات توم وجيري بشكل يومي، ومن أبرز ما يميز هذا المسلسل الكوميدي الرسوم المتحركة الذي يعتمد على الحوارات البسيطة والمواقف الكوميدية التي تجعله إعجاب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة توم وجيري

تردد قناة توم وجيري يعتبر من أكثر الترددات بحثا على مواقع الإنترنت، حيث يحرص العديد من المشاهدين على معرفة التردد الصحيح لمتابعة مسلسلاتهم المفضلة، وبفضل التكنولوجيا الحديثة، أصبح بإمكان الناس متابعة القناة عبر العديد من الأجهزة مثل التلفاز والهواتف الذكية والحواسيب، مما يجعل عملية الوصول إليها أسهل وأسرع، واليكم تردد القناة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

مميزات القناة

بعض مميزات قناة توم وجيري تشمل