القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية 2024

تترقب الجماهير بعيون الشغف موعد انعقاد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وذلك بعدما تمكن الأهلي من الفوز على إنبي وتحقيق نادى الزمالك الفوز على بيراميدز، وستنطلق هذه المباراة تحت شعار أطلقه الشركة المتحدة للرياضة وهو 100 سنة كورة، وستضم هذه المباراة عدد جماهير كبير قد يصل إلى ما يقارب 25 ألفًا من مشجعي الناديين، كما ستقدم المباراة مفاجآت قوية، حيث صرح تركي آل الشيخ أن أفضل لاعب في المباراة سيحصل على جائزة مالية تقدر بـ 50 ألف دولار.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

سيتقابل “نادي الأهلي والزمالك” في مباراة حاسمة وقوية ضمن كأس مصر داخل الأراضي السعودية، حيث ستُقام على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك “يوم الجمعة” الموافق 8 مارس 2024، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

سوف تقوم بعض القنوات المصرية والسعودية بعرض مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وذلك في موعدها المحدد، وتتميز هذه القنوات بالجودة العالية لكل من الصوت والصورة، وبذلك يتمكن جميع المشجعين من مشاهدة المباراة داخل منزلهم، وسوف نذكر من خلال مقالنا القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر التي يمكنك مشاهدتها من خلالها:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون تايم سوبرت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية