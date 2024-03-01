شاهد أغنية لولو وناسة جديد2024 للأطفال على القمر الصناعي النايل سات وسلي طفلك

يبحث الجميع على قناة لولو وناسة جديد والتي انتشرت بين جميع الأطفال وتعلق بها الجميع، فقناة وناسة من اجمل القنوات التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي شيق للأطفال ويستمتع به الجميع من خلال متابعة ما تقدمه من برامج وأغاني مختلفة على القناة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نعرض معكم تدد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وما تقدمه القناة من أغاني.

لولو وناسة جديد

من أشهر أغاني قناة وناسة التي يبحث عنها الكثيرون أغنية لولو، من الجيد أن نعرف أهمية الجانب الترفيهي عند الأطفال، فمن خلال هذا الجانب يقوم الأطفال بتفريغ الشحنات السلبية التي عندهم، وتحميل شحنات إيجابية تساعدهم بعد ذلك على التحصيل في دراستهم، وهذا ما تقدمه قناة وناسة من خلال مجموع برامجها وأغانيها.

برامج وأغاني قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بمجموعة كبيرة من الأغاني والبرامج، ومن أهما أغاني لولو التي يبحث عنها الكثيرون، والتي منها ما يلي:

باربوم برابوم: أغنية مرحة تُعلم الأطفال الحروف العربية.

حرامي سرق القطة: أغنية قصصية تُعلم الأطفال عن السرقة.

آه يا يامو: أغنية تعليمية تُعلم الأطفال عن الألوان.

سناني واوا: أغنية تعليمية تُعلم الأطفال عن أسماء الحيوانات.

يلا نلعب لعبة: أغنية تدعو الأطفال للعب والمشاركة.

تردد قناة وناسة نايل سات

يمكنك متابعة قناة لولو وناسة جديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات من خلال التردد التالي:

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024:

التردد الجديد: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024