تردد قناة mbc3 ام بي سي 3 للاطفال نزلها الآن لمشاهدة افضل برامج الكارتون الرائعة

يعد معرفة تردد قناة mbc3 الجديد مطلب الكثير من الآباء والأمهات والأطفال أيضًا، حيث تعتبر من أقدم القنوات التي تقدم البرامج الترفيهية وبرامج الأنمي للأطفال وهذا ما جعلها من أشهر القنوات على مستوى الوطن العربي، كما تتميز بتقديم محتوى مفيد ومناسب لجميع الأعمار إلى جانب جودتها العالية في عرض برامجها، لهذا سنقدم لكم خلال مقالنا تردد القناة الجديد والذي يمكن تنزيله على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بسهولة، فتابعونا.

تردد قناة mbc3

تعد قناة mbc3 من أشهر وأفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي والتي تقدم العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال، ويمكن لجميع الأفراد تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة:HD.

كما يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ما يلي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة mbc3

يمكن ضبط القناة بسهولة على جهاز التليفزيون من خلال اتباع الخطوات التالية: