كاملة اون لاين.. شاهد موعد عرض مسلسل الوريث المستحيل The Impossible Heir عبر Disney

ننشر لكم موعد عرض مسلسل الوريث المستحيل، حيث يعد مسلسل الوريث المستحيل من أبرز المسلسلات الكورية التي حققت نحاجًا كبيرًا منذ بدء عرض حلقاته في كوريا، وكذلك في الدول العربية حيث يتم عرضه على العديد من القنوات وكذلك المنصات ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن مسلسل الوريث المستحيل.

موعد عرض مسلسل الوريث المستحيل

يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الوريث المستحيل، وقد تم بدء عرضه يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 ، وعدد حلقاته 12 حلقة، ويستمر عرض الحلقة لمدة 60 ساعة حيث يعرض هذا المسلسل على منصة Disney يوم الأربعاء من كل أسبوع في المواعيد التالية:

يتم عرض مسلسل الوريث المستحيل في كوريا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

كذلك يعرض هذا المسلسل في السعودية في تمام الساعة الرابعة صباحًا.

ويعرض المسلسل الكوري الوريث المستحيل في الإمارات في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

قصة مسلسل الوريث المستحيل The Impossible Heir

مسلسل الوريث المستحيل من تأليف المؤلف “تشوي وون”، ومن إخراج” مين أيون هونج”، وتدور أحداث المسلسل على حول طالب يدعى “هاون تاي هو” الذي يقابل لأول مرة “كانغ ان ها” في المدرسة الثانوية، وهما مختلفان اختلافًا كبيرًا في الثقافة والبيئة والمجتمع، حيث نشأ “هان” حياة صعبة مأسوية حيث قتل أبوه زوجته، أما ” كانغ” ولد في عائلة ثرية جدًا تدير مجموعة كانغو، ولأن كانغ ابن غير شرعي فإن العائلة لا تهتم به ولا تمنحه أي حق من حقوقه هذا ما يجعل الصديقين متشابهين في بعض الصفات، حيث يتحد الصديقان ويقوما هما الاثنان بوضع خطة تهدف إلى مطالبة “كانغ” بالسيطرة على الشركة حتى يؤمن مستقبله ويأخذ حقوقه التي تنكرها عليه عائلته، وتتصاعد الأحداث بظهور امرأة طموحة تهدد الخطة.

أبطال مسلسل الوريث المستحيل

يضم مسلسل الوريث المستحيل مجموعة من أبطال التمثيل في كوريا مثل: