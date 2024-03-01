𝖘𝖕𝖋.𝖌𝖔𝖛.𝖔𝖒 موقع التسجيل في منفعة دخل الأسرة شروط منفعة ربات المنزل في سلطنة عمان

تقدم الحكومة العمانية وصندوق الحماية الاجتماعية منفعة ربات المنزل، حيث وضعت لها شروط منفعة ربات المنزل في سلطنة عمان التي تحقق أهداف منفعة دخل الأسرة من تحقيق حياة كريمة للفئات الأشد احتياجًا في السلطنة، ولكي تتمكن ربات البيوت من الحصول على المنفعة لابد من استكمال الشروط التي وضعها صندوق الحماية الاجتماعية.

ومن خلال موقع البديل نتعرف على شروط ربات المنزل وطريقة التسجيل في الحماية الاجتماعية، كما سنبين منفعة الأرامل.

شروط منقعة ربات المنزل في سلطنة عمان

وضع صندوق الحماية الاجتماعية شروط لمنفعة ربات المنزل ضمن برامج الرعاية التي يقدمها الصندوق والتي يحقق من خلالها مساعدة الأسر الأشد احتياجًا، حيث جاءت شروط المنفعة على النحو التالي:

أن تكون ربة المنزل عمانية الجنسية. كما يشترط أن تكون مقيمة في عمان بشكل دائم. ومتزوجة من شخص عماني. وأن يكون عمرها يتراوح ما بين بداية كونها ربة منزل إلى 60 عاما.

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التسجيل في الحماية الاجتماعية

يمكن لربات المنزل التسجيل في منفعة ربات المنزل عن طريق موقع صندوق الحماية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الحماية الاجتماعية. ومن ثم افتحي الاستمارة الإلكترونية وعبئي الدخول والممتلكات والتراخيص والأنشطة الاقتصادية. تأكدي من قراءة الشروط والأحكام بدقة قبل البَدْء بتعبئة الاستمارة. أدخلي جميع المعلومات المطلوبة بدقة ووضوح. تأكدي من مراجعة المعلومات قبل إرسالها.

منفعة الأرامل

منفعة الأرامل هي ضمن المنافع التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية، ويشترط لها مجموعة من الشروط لتتمكن الأرملة من الحصول على الدعم، وتشتمل الشروط على التالي:

أن تكون الأرملة عمانية الجنسية. كما يشترط أن تكون مقيمة في عمان بشكل دائم. وأن تكون غير متزوجة بعد الترمل. لا تكون لغت 60 عاما وهو سن كبار السن.

في حالة استكمال الأرملة الشروط يمكنها الدخول على موقع صندوق الحماية الاجتماعية لاستكمال التسجيل.