افرحوا وزققطوا يابتوع المعاشات.. الحكومة تعلن عن حالات صرف معاشين للمواطنين.. هي دي الاخبار الحلوى..!!

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف معاشين مع بعض قد جاء كخطوة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة بالمعاشات وبمستقبل الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، فمن خلال هذا القرار، سوف تتمكن العديد من الأسر التي تعتمد بشكل كبير على المعاشات من تحسين ظروفها المعيشية وتلبية احتياجاتها اليومية، وإن هذا الإجراء ليس مجرد قرار إداري عابر، بل هو إشارة واضحة على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتسعى جاهدة لتحسين جودة حياتهم وضمان حقوقهم الأساسية.

تصريحات الدكتورة نيفين

وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج قد قامت بالإعلان عن هذا القرار البهج في وقت مناسب، حيث يعيش الكثير من المتقاعدين والمتقاعدات ظروفا صعبة بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم بأسره، ولقد أثبتت التجارب الدولية أن رفع مستوى المعاشات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وبالتالي يعزز من انخراطهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه يعزز الاستهلاك ويعزز النمو الاقتصادي بشكل عام، ويعتبر قرار صرف معاشين مع بعض خطوة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي والمساواة بين أفراد المجتمع، وهو أمر يعكس روح المحبة والتضامن بين أفراد المجتمع والدولة.

حالات الجمع بين المعاشات

تتلقى المرأة المصرية معاش زوجها في حالة وفاته، وإذا لم تتزوج بعد ذلك لمدة طويلة، فإنها لا تزال مؤهلة للحصول على هذا المعاش ما لم تثبت خلاف ذلك بوثائق رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يحق لأبناء المتوفين الحصول على معاش الوالدين في حالة وفاتهم، طالما أنهم لم يبلغوا السن القانوني أو لم يتزوجوا بعد. وفيما يتعلق بالسيدات المطلقات، يتمكنن من الحصول على معاش يتيحه لهن الوالدين في هذه الحالة. ويجب أيضا الإشارة إلى أن الدولة تتحمل تكاليف الجنازة للمواطنين، ويتم توزيعها بين الورثة فيما بعد.

احسب المعاش بعد الزيادة الجديدة2024

في هذا المقال سنبين لكم كيفية احتساب قيمة المعاش بالإضافة إلى الـ 15% التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر يخص أكثر من 11.5 مليون متقاعد، وستجدون التفاصيل وفقا للجدول الموضح أدناه: