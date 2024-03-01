PDF اللوائح النهائية للناجحين بالمغرب.. نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024 Tawdif.men.gov.ma عبر موقع وزارة التربية الوطنية لجميع الجهات

نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024، وتتضمن قوائم المقبولين بصفة نهائية لشغل مناصب في التعليم بالتعاقد في مختلف المناطق في المملكة المغربية، وفقًا للجدول الزمني الرئيسي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للحصول على نتائج الاختبارات وقوائم المقبولين بصفة نهائية في مباراة التعليم 2024، يمكنكم زيارة الرابط المرفق واتباع الخطوات المحددة، يرجى متابعتنا حتى النهاية للحصول على جميع التفاصيل اللازمة، سيتم تسجيل المقبولين في قائمة الانتظار، وفقا للجدارة والاستحقاق كما تم الإعلان عنه سابقا.

نتائج مباراة التعليم 2024/2023 لجميع الجهات

تتضمن نتائج مباراة التعليم الشفوي 2024، جميع المرشحين الناجحين في الاختبارات، وهي نتائج نهائية تؤهلهم لشغل مناصب التعاقد في التعليم في مختلف المناطق، تشمل هذه المناطق الرباط، السلا، القنيطرة، الدار البيضاء، سطات، مراكش، أسفي، فاس، مكناس، الداخلة، واد الذهب، درعة تافيلالت، العيون، الساقية الحمراء، الشرق، كلميم، واد نون، بني ملال، خنيفرة، سوس، ماسة، طنجة، تطوان، الحسيمة.

خطوات الحصول على نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2024

سيتم إعلان النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد دورة فبراير 2024، عبر الإنترنت خلال الساعات القليلة القادمة، يمكنكم الحصول على النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية الإلكتروني عن طريق النقر على الرابط المرفق.

انتقل إلى علامة التبويب “مباراة التعليم” في الصفحة الرئيسية للموقع.

اضغط على خانة “نتائج مباراة التعليم”.

حدد الجهة التي قدمتت فيها اختبار التعليم.

أدخل رقم التسجيل الخاص بك في المباراة.

اضغط على خانة البحث.

بعد القيام بالخطوات المذكورة أعلاه، سيتم عرض النتيجة المطلوبة إذا تم إدخال المعلومات الصحيحة، يرجى التأكد من كتابة الرقم التسجيلي بدقة لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة، قد تستغرق عملية البحث بعض الوقت حسب عدد المشاركين وحجم البيانات.