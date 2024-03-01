وفاة الفنان حلمي بكر عن عمر ناهز 86 عاماً.. تفاصيل محزنة قبل وفاته

توفي الفنان الكبير المصري حلمي بكر اليوم الجمعة عن عمر قارب 86 عاماً، قد فيها إرثاً فنياً كبيراً، حيث لحن حوالي 1500 عمل موسيقي، وفي تفاصيل صادمة نشرتها الإعلامية نادية مصطفى قبل وفاته أفادت أن الراحل لم يحظى بمعاملة ترقى به، تابع معنا لنتعرف أكثر على تفاصيل.

سبب وفاة الفنان حلمي بكر

توفي الفنان حلمي بكر في 1 مارس للعام 2024، وذلك بعد تعرضه للعديد من المشاكل الصحية من احتباس للمياه في جسمه وارتفاع مستوى السكر بالإضافة إلى مشاكل في الكلى.

تفاصيل تكشفها الإعلامية نادية مصطفى

نشرت الإعلامية نادية مصطفى على صفحتها في الفيس بوك مقالا مطولا تشير فيه إلى عدم الاهتمام بالحالة الصحية للفنان الراحل حلمي بكر، بل على العكس فقد تعرض إلى معاملة سيئة من قبل أناس يفترض انهم مقربين منه، وقد اشارت إلى أن هناك العديد من التفاصيل لا يمكن كشفها حالياً.

من هو الفنان حلمي بكر؟

اسمه الكامل حلمي عيد محمد بكر هو ملحن مصري لحّن الكثير من الألحان وتقدر بحوالي 1500 لحن، وهو من مواليد 6 ديسمبر 1937، تخرج الراحل من المعهد العالي للموسيقى العربية وعمل بعدها كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، ليستقيل ويشق طريقه الفني كواحد من أفضل الملحنين في مصر.