𝕨𝕨𝕨.𝕒𝕤𝕕.𝕔𝕠𝕞 تتبع طلب الدعم المباشر وكيف أعرف اني مقبول في الدعم المباشر ؟

يتساءل الكثيرون حول كيف أعرف مقبول في الدعم المباشر؟ هذا السؤال الذي يمكن للجميع الحصول على الإجابة عليه من خلال منصة الدعم الاجتماعي المباشر بخطوات بسيطة نبينها لكم في مقالنا، وكذلك دائمًا ما يتساءلون عن موعد صرف الدعم الاجتماعي، والذي بالطبع حدده القائمون على الدعم بموعد ثابت لا يتغير.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين موعد صرف الدعم المباشر وطريقة تتبع الدعم الذي تم تقديمه للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي تعرضت لظروف هشة أدت إلى حاجتها لمساعدة.

كيف اعرف اني مقبول في الدعم المباشر؟

يمكنك الاطلاع على حالة الاستحقاق في الدعم المباشر عبر منصة الدعم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة الدعم المباشر. سجل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. بالدخول على صفحتك على منصة الدعم تجد حالة الاستحقاق وتكون كالتالي:

مقبول.

مرفوض.

تحت المراجعة.

كما يمكن الطلاع على أسباب الرفض لتتمكن من معالجة الأمر والحصول على الدعم.

متى يتم صرف الدعم الاجتماعي؟

يعد الدعم الاجتماعي المباشر أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المغربية، وقد تم صرف الدفعة الأول من الدعم في نهاية شهر ديجمبر 2024، والثانية في 29 يناير 2024، فيمَا يصرف بعد ذلك الدفعات على نهايات الأشهر كما تقرر، أما عن ألية الصرف فقد يصر عن طريق الحسابات البنكية أو عبر البريد، وسوف يرسل إليك رسالة نصية على هاتفك بموعد الصرف.

كيف احصل على المؤشر الرقمي؟

يمكنك الحصول على المؤشر الرقمي بالمرور على الثلاثة مراحل التالية:

المرحلة الأولى: التسجيل عبر البوابة.

الوصول إلى بوابة التسجيل من هنـــا.

ملء استمارة التسجيل المسبق: أدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم الكامل، والرقم الوطني، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن، وبيانات أفراد الأسرة.

اختيار مركز خِدْمَات المواطنين: حدد مركزًا من مراكز خِدْمَات المواطنين القريبة منك.

تحديد موعد لزيارة مركز خِدْمَات المواطنين.

طباعة استمارة التسجيل.

المرحلة الثانية: التوجه لمركز خِدْمَات المواطنين.

الحضور في الموعد المحدد.

تقديم الأوراق المطلوبة: مثل بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من عقد الزواج (إن وجد)، ونسخة من شهادة الميلاد (لأفراد الأسرة).

التقاط الصورة وبصمة الإصبع، ومراجعة البيانات، والتوقيع على استمارة التسجيل.

المرحلة الثالثة: التوصل بالمعرف.

استلام الرسالة النصية.

متابعة حالة الطلب كما بينا أعلاه.

استلام بطاقة تعريف رقمية تحتوي على المؤشر الرقمي الخاص بك عبر البريد.

حيث إن المؤشر الرقمي له أهمية كبيرة للحصول على الدعم المباشر، والذي بينا طريقة الحصول عليه بالتفصيل كما بينا أيضا كيف أعرف مقبول في الدعم المباشر، ومتي يتم صرف الدعم.