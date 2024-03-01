دلوقتي شوف مرتبك وصل لكام .. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة المقررة 50% لجميع الموظفين
يتساءل المواطنين عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، وتجدر الإشارة بأن هيئة التأمينات الاجتماعية تقوم بالبدء في الصرف من أول يوم من مارس الجاري 2024م، ويمكن الحصول على تلك المعاشات عن طريق الماكينات الخاصة بالصراف الآلي، وهذا بالزيادة التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن صرفها، وهذا عقب تأكيد رئيس مجلس الهيئة على أن الهيئة جاهزة للصرف بالزيادة التي تكون حوالي 15%، ويحصل عليها حوالي 11.5 مليون مواطن، وفيما يلي سنتعرف معًا على كل التفاصيل.
موعد صرف مرتبات مارس 2024
اليوم الأول من مارس 2024م يكون موعد صرف مرتبات مارس 2024، وكما قلنا أنه يمكن الصرف من خلال الماكينات المتعلقة بالصراف الآلي، وأيضًا البريد المصري، علاوًة على منافذ فوري، وأيضًا المحافظ الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تستعلم عن صرف المعاشات باتباع الآتي:
- الانتقال إلى موقع هيئة التأمينات من خلال النقر هنا.
- كتابة الاسم الذي يتعلق بصاحب المعاش.
- النقر على زر “استعلام عن قيمة المعاش”، ومن ثم ترقب إلى أن تظهر أمامك النتيجة الخاصة بالمعاش بالتفصيل.
قيمة زيادة المعاشات 2024 الجديدة بعد قرار الـ15%
بعد قرار الزيادة بالمعاشات جاءت الأجور التي يحصل عليها المواطنين كما يلي:
- أول شريحة 1300 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 1495 جنيهًا مصريًا.
- ثاني شرحة 1500 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 1725 جنيهًا مصريًا.
- ثالث شريحة 1600 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 1840 جنيهًا مصريًا.
- رابع شريحة 2000 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 2300 جنيهًا مصريًا.
- خامس شريحة 2300 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 2645جنيهًا مصريًا.
- سادس شريحة 2600 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 2990 جنيهًا مصريًا.
- سابع شريحة 2900 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 3335 جنيهًا مصريًا.
- ثامن شريحة 3200 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 3680 جنيهًا مصريًا.
- تاسع شريحة 3500 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 4025 جنيهًا مصريًا.
- عاشر شريحة 3800 جنيه، سوف يصير المعاش حوالي 4370 جنيهًا مصريًا.