دلوقتي شوف مرتبك وصل لكام .. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة المقررة 50% لجميع الموظفين

يتساءل المواطنين عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، وتجدر الإشارة بأن هيئة التأمينات الاجتماعية تقوم بالبدء في الصرف من أول يوم من مارس الجاري 2024م، ويمكن الحصول على تلك المعاشات عن طريق الماكينات الخاصة بالصراف الآلي، وهذا بالزيادة التي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن صرفها، وهذا عقب تأكيد رئيس مجلس الهيئة على أن الهيئة جاهزة للصرف بالزيادة التي تكون حوالي 15%، ويحصل عليها حوالي 11.5 مليون مواطن، وفيما يلي سنتعرف معًا على كل التفاصيل.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

اليوم الأول من مارس 2024م يكون موعد صرف مرتبات مارس 2024، وكما قلنا أنه يمكن الصرف من خلال الماكينات المتعلقة بالصراف الآلي، وأيضًا البريد المصري، علاوًة على منافذ فوري، وأيضًا المحافظ الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تستعلم عن صرف المعاشات باتباع الآتي:

الانتقال إلى موقع هيئة التأمينات من خلال النقر هنا.

كتابة الاسم الذي يتعلق بصاحب المعاش.

النقر على زر “استعلام عن قيمة المعاش”، ومن ثم ترقب إلى أن تظهر أمامك النتيجة الخاصة بالمعاش بالتفصيل.

قيمة زيادة المعاشات 2024 الجديدة بعد قرار الـ15%

بعد قرار الزيادة بالمعاشات جاءت الأجور التي يحصل عليها المواطنين كما يلي: