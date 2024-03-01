مواصفات جبارة.. أفضل الهواتف التي تتخطي الايفون في المواصفات والسعر.. هاتو ودلع نفسك..!!

منذ عقود طويلة وباستمرار تتصارع كبريات شركات الهواتف الذكية على صدارة السوق وجذب انتباه المستخدمين، واحدة من أشهر هذه الشركات هي شركة أبل وسامسونج التي حققت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، عندما نتحدث عن الهواتف الذكية الرائدة، لا يمكن تجاهل منافسة بين هاتف iPhone من شركة أبل وهاتف سامسونج ومع ذلك، هناك من يرى أن أحد هاتفي سامسونج يتفوق على iPhone من حيث الأداء والميزات.

هواتف شركة سامسونج

أحد أفضل هواتف سامسونج هو Galaxy s23 Ultra يتميز هذا الهاتف بشاشة ديناميكية وجودة عالية، وبطارية قوية تدوم لفترة طويلة، وكاميرات متطورة بدقة عالية، بالإضافة إلى ذلك، يتميز Galaxy S23 Ultra بتصميم أنيق وأنحف من iPhone, فيما يتعلق بالأداء، يفوق Galaxy S21 Ultra أداء iPhone في العديد من الجوانب, يتمتع الهاتف بمعالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة مما يساعد على تشغيل التطبيقات بسلاسة وبسرعة, كما أن نظام التشغيل الخاص بسامسونج Android يوفر مزيدا من المرونة والتخصيص للمستخدمين مقارنة بنظام iOS الخاص بأبل.

مميزات موبايل سامسونج