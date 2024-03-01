متاح بالمغرب نتائج مباراة التعليم.. Tawdif.men.gov.ma رابط النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024 جميع الجهات الموقع الإلكتروني لوزارة التربية

انتهت مرحلة الاختبارات الكتابية والعلمية في مباراة التعليم في المغرب 2024، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الاختبار الكتابي قريبا عبر جميع الجهات المختصة، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب بيانا رسميا، أكدت فيه أن نتائج الاختبار الكتابي لمباراة التعليم في المغرب، ستعلن بالتعاقد مع جميع الجهات المغربية في غضون أيام قليلة، تهدف هذه المباراة إلى توظيف مجموعة من العاملين في المدارس العمومية في المغرب، بعد أن يخضعوا للاختبارات الكتابية والعلمية، ويتم اختيارهم في مرحلة الانتقاء الأولية بعد ذلك، ستتم عملية تصحيح وتقييم الاختبارات.

لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2024

من المهم متابعة موقع وزارة التربية الوطنية الإلكتروني والتحقق من الرابط المحدد، للحصول على النتائج النهائية والمعلومات الدقيقة، ينصح المشتركون بالاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بهم في المباراة، حيث سيتعين عليهم إدخاله للحصول على النتائج الخاصة بهم، يرجى الانتظار بصبر، لإعلان النتائج وتمنياتنا لجميع المشتركين بالنجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية، يمكن للمشاركين في مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب الآن الاستفادة من هذه البوابة الإلكترونية، للاطلاع على نتائجهم ومعرفة ما إذا تم اختيارهم لمرحلة الانتقاء الأولية أو لا.

رابط نتائج مباراة التعليم دورة فبراير وزارة التربية الوطنية

في إطار جهود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب لتطوير النظام التعليمي، تم إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء بوابة إلكترونية للتوظيف، تعتبر هذه المبادرة بوابة إلكترونية مبتكرة، تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب.

خطوات الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم المغرب 2024

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم الكتابي في المغرب 2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الوطنية المغربية.

ابحث عن رمز أو رابط يشير إلى مباراة التعليم.

انقر على الرابط المشار إليه للوصول إلى صفحة نتائج مباراة التعليم.

حدد الجهة التي قدمت فيها الاختبار الكتابي.

قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك في المباراة في الحقل المخصص.

اضغط على زر “بحث” أو أي زر مماثل للبحث عن النتائج.

سيتم عرض النتائج التي تتعلق بك بناء على المعلومات التي قدمتها، يجب أن يظهر لك الحالة النهائية لمشاركتك في مباراة التعليم الكتابي، سواء تم اختيارك للمرحلة التالية أو لم تتم الموافقة عليك، يرجى مراجعة النتائج بعناية وأخذ العلم بأي تعليمات أو إجراءات إضافية قد تكون مطلوبة.