انتشرت العديد من التساؤلات حول حقيقة صرف المكرمة الملكية قبل حلول شهر رمضان المعظم، حيث يعتمد عليها عدد كبير من محدودي الدخل والفقراء في المملكة كأحد مصادر الدخل التي تصرف لهم بأمر من الملك” سلمان بن عبد العزيز” من أجل دعمهم لتحمل النفقات الحياتية، ويرجع زياده البحث عن موعد صرف المكرمة الملكية 2024 عن تردد العديد من الأنباء أنه سيتم صرفها مع راتب شهر مارس، مما جعل هناك حالة من القلق تسود المستفيدين حول صحة وسوف نوضح جميع التفاصيل حسب التصريحات الأخيرة الصادرة من الديوان الملكي.

موعد صرف المكرمة الملكية 2024

وقد اعتاد السعوديون على الحصول على المكرمة الملكية كل عام في شهر رمضان حيث يكون الملك بإصدار فرمان رسمي بإعطاء مبلغ الدعم المكرمة الملكية للمستحقين ويبلغ هذا المبلغ ما يقدر ب 1000 ريال سعودي كل أسرة من المستفيدين من الفئات التالية:

المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

ذوى الاحتياجات الخاصة .

الأيتام والأرامل والمطلقات والشيوخ .

محدودي الدخل الذين يقل دخلهم الشهري عن 3000 ريال سعودي.

حقيقة صرف المكرمة الملكية قبل رمضان

و في حقيقة الأمر لم يتم اصدار اي مرسوم رسمي حتى الآن يدل على ان هناك نية في تبكير صرف المكرمه الملكيه الخاصه بشهر رمضان هذا العام مع رواتب شهر مارسْ، وجميع ما تردد من أخبار وغير صحيحة ومن مصادر مجهولة، كما أكدت وزارة الموارد و التنمية البشرية بالمملكة عبر موقعها الرسمي انه لم يصدر أي أوامر حتى الآن بصرف مبلغ المكرمة وفي حالة بدء صرف المبلغ سوف يتم الاعلان عن ذلك بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية في شهر أبريل المقبل .