Names revealed اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من المواطنين لايزالوا يبحثون ويتابعون أي أخبار حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عن موعدها صدورها حتى الآن، وسط أجواء من الانتظار والقلق يعيشها كافة المتقدمين، حيث يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بعد أن يتم اعتمادها والاعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك بسهولة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي بعد الاعلان عنها، حيث أعلنت الوزارة أن أعمال فحص الطلبات المقدمة للتأكد من صحتها مستمرة على قدما وساق، وقريبا سيتم الاعلان عن اسماء من انطبقت عليهم الشروط للحصول على الدعم المالي الذي يحدد بناءا على عدد افراد الاسرة، فقط قم باتباع ما يلي:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الالكترونية.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة السابعة والاخيرة.

قم بتحديد اسم المحافظة التي تعيش بها.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية الوطنية والاسم الرباعي.

اضغط على كلمة “استعلام”.

خلال دقائق سيتم تحميل كشوف المستفيدين على جهازك.

افتحها وقم بالبحث عن اسمك.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

كما أعلنت وزارة العمل العراقية عن شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بالعراق دائما.

أن لا يستفيد المتقدم من معاشات التأمينات الاجتماعية.

ألا يمتلك المتقدم وظيفة حكومية براتب كبير.

أن لا يكون لديه دخل شهري ثابت.

يتقدم في الرعاية الاجتماعية النساء الأرامل أوالمطلقات بشرط أن تكون تمتلك حضانة ابنائها.

لا يكون لديه أصول أو عقارات أو أراضي زراعية ذات قيمة كبيرة.

أيام قليلة تفصلنا عن صدور كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع المحافظات العراقية، حيث ستقوم وزارة العمل العراقية بالاعلان عن اسماء المقبولين والمستفيدين من الدعم المالي قريبا مع تحديد قيمة الدعم.

حتى الآن لم يتم صدور أي قرار يفيد بأن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سيتم الاعلان عنها في وقت محدد، ولاتزال التوقعات هي سيدة الموقف، وتكثر التوقعات حول امكانية صرف الراتب والدعم المالي للمستفيدين قبل حلول شهر رمضان الكرين.

لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى وقتنا هذا أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة والاخيرة ولم تحدد أيضا الموعد النهائي والرسمي لإعلان اسماء المستفيدين وموعد الصرف، ولكن يتوقع الجميع إعلان ذلك خلال اليومين القادمين لاقتراب شهر رمضان المعظم الذي يتبقي عليه اسبوعا واحدا.