هتتوظف بمرتبات مكنتش تحلم بيها .. رابط التقديم في وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة والشروط المطلوبة
لقد تم التنويه عن وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة، لهذا نجد المواطنين يتساءلون عن رواتب تلك الوظائف وكلك الخبرات المرادة للالتحاق بها، فمن المعروف أن السفارة قامت بالكشف عن وجود عدد من الوظائف المتوفرة وأنها بحاجة لموظفين جدد بمؤهلات ليست عالية لتنضم للفريق الخاص بها، وفيما يلي سنوضح لكم الخبرات اللازمة والمؤهلات للالتحاق بها.
وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة
توجد مجموعة وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة السفارة تم الإعلان عنها من جانب السفارة عن طريق الموقع الرسمي المتعلق بها والذي يوجد بشبكة الإنترنت، كما أنها أوضحت كافة التفاصيل والمعايير اللازمة للالتحاق بها بالإضافة إلى المؤهلات المطلوبة، وفيما يلي موعد التقديم وكذلك الراتب بجانب المواعيد الخاصة بالعمل وتفاصيل تلك الوظائف:
- اسم الوظيفة: Custodian، حراسة مكتبية ومنزلية.
- الموعد الأخير للتقديم: 29-2-2024
- الراتب: 4,565 دولار في العام.
- المواعيد: دوام كامل، وذلك أربعون ساعة أسبوعيًا.
شروط الالتحاق بوظائف السفارة الأمريكية
هناك عدة شروط لازمة لكي يتم الالتحاق بتلك الوظائف الخاصة بالسفارة الأمريكية 2024 منها ما يلي:
- عام واحد من الخبرة.
- المهارة في استخدام المواد الخاصة بالتدبير المنزلي.
- العلم بتقنيات التنظيف الحديثة.
- فهم قواعد السلامة التي تتعلق بالمواد الخاصة بالتنظيف الكيميائية وطريقة استخدام المعدات المتعلقة بالسلامة فعلى سبيل المثال، طفاية الحريق.
- تحديد الممارسات التي لا تكون آمنة، وينبغي أن يبلغ عنها.
- أن يتم المدرسة الابتدائية.
- لا بد من توافر مهارات بدنية لتأدية المهام اليدوية المحورية، فعلى سبيل المثال رفع الأشياء التي تكون ثقيلة، ولا بد من أن يستخدم معدات التنظيف.
- المحافظة على إرشادات السلامة.