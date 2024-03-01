هتتوظف بمرتبات مكنتش تحلم بيها .. رابط التقديم في وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة والشروط المطلوبة

لقد تم التنويه عن وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة، لهذا نجد المواطنين يتساءلون عن رواتب تلك الوظائف وكلك الخبرات المرادة للالتحاق بها، فمن المعروف أن السفارة قامت بالكشف عن وجود عدد من الوظائف المتوفرة وأنها بحاجة لموظفين جدد بمؤهلات ليست عالية لتنضم للفريق الخاص بها، وفيما يلي سنوضح لكم الخبرات اللازمة والمؤهلات للالتحاق بها.

وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة

توجد مجموعة وظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة السفارة تم الإعلان عنها من جانب السفارة عن طريق الموقع الرسمي المتعلق بها والذي يوجد بشبكة الإنترنت، كما أنها أوضحت كافة التفاصيل والمعايير اللازمة للالتحاق بها بالإضافة إلى المؤهلات المطلوبة، وفيما يلي موعد التقديم وكذلك الراتب بجانب المواعيد الخاصة بالعمل وتفاصيل تلك الوظائف:

اسم الوظيفة: Custodian، حراسة مكتبية ومنزلية.

الموعد الأخير للتقديم: 29-2-2024

الراتب: 4,565 دولار في العام.

المواعيد: دوام كامل، وذلك أربعون ساعة أسبوعيًا.

شروط الالتحاق بوظائف السفارة الأمريكية

هناك عدة شروط لازمة لكي يتم الالتحاق بتلك الوظائف الخاصة بالسفارة الأمريكية 2024 منها ما يلي: