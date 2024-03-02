“أسهل طريقة”… شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile 2023 من خلال الايدي ID

لعبة ببجي من أكثر ألعاب الفيديو تحقيقًا للنجاح في مختلف الدول حول العالم، فبات الصغير والكبير يعرفها جيدًا بل ويقضي عليها أوقاتًا طويلة، ولأن الجميع يرغب في امتلاك أقوى شخصية يبحثون عن طرق شحن شدات ببجي موبايل 2023 من خلال الايدي ID، وتعد الشدات العملة الافتراضية داخل اللعبة وأحد عناصرها الهامة، وبها يتمكن اللاعبون من شراء أفضل الأسلحة والملابس التي تمنحهم القوة والتميز.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2023

جميع اللاعبين المهرة يبحثون عن طرق شحن شدات ببجي موبايل، وذلك لأنها تمكنهم من شراء كافة ما يرغبون به داخل اللعبة لتقوية قدراتهم القتالية، وعملية الشراء تتم عبر الخطوات المتسلسلة الآتية:

الذهاب لموقع midasbuy من هنا.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة يسار الشاشة.

ستنتقل إلى صفحة تعبئة البيانات.

إدخال “البريد الإلكتروني” وكلمة المرور.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة “شحن”.

إدخال معرف اللاعب ID ليتم التأكد من صحته.

تحديد “طريقة الدفع” التي تناسبك.

تحديد “كمية الشدات” التي ترغب في شحنها.

اضغط على ” الدفع الآن” لتحصل على شداد ببجي.

شحن شدات ببجي موبايل 2023 من الهاتف

إذا كنت تقوم بلعب ببجي PUBG على هاتفك المحمول، فأنت بإمكانك أن تقوم بـ شحن شدات ببجي موبايل للحصول على مزايا إضافية في اللعب، وذلك فقط بإتباع مايلي:

الدخول على لعبة ببجي من الهاتف الخاص بك.

في أعلى اللعبة يوجد أيقونة المتجر، قم بالضغط عليها.

اضغط على أيقونة شحن.

من قائمة الخيارات اختر شحن من خلال الايدي.

كتابة معرف اللاعب ID في الخانة المخصصة له.

تحديد عدد الشدات المرغوب شحنها.

اختيار وسيلة الدفع التي تناسبك.

وفي النهاية، الضغط على أيقونة ” شراء”.

مميزات شحن شدات ببجي موبايل 2023

ما جعل الكثير يتهافتون على شحن شداد ببجي هو ما يحصلون عليه من مميزات بعد قيامهم بذلك، والتي جاءت متمثلة فيما يلي: