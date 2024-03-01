“هتتفرج على ايه؟؟”.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد تأجيل مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة لها

قائمة مسلسلات رمضان 2024، الالاف من محبي أعمال الدراما يبحثون عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 في ظل اقتراب حلول الشهر الكريم الذي يعرف بعرض مجموعة من أجمل المسلسلات به، وهذا العام يقدم نجوم الدراما مجموعة من المسلسلات المتنوعة والتي من المتوقع أن تحقق نجاحا باهرا، فيما تم تأجيل عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان ليعرض في العام القادم.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

وقد شملت قائمة مسلسلات رمضان 2024 على الكثير من الاعمال الفنية ذات القصص المختلف، وتمكنت القنوات الفضائية من الحصول على حقوق عرض المسلسلات، كمت بدأت في عرض البرومو الخاص بكل مسلسل للترويج له بشكل مناسب، حيث أن موسم مسلسلات رمضان 2024، تجمع أهم نجوم الدراما من مختلف الأجيال سواء الكبار أو الشباب عبر موضوعات مختلفة ومتنوعة ما بين الاجتماعي والشعبي والكوميدي والتاريخي.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين، كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى، ويعرض حصرياً على قناة DMC ومنصة watch it.

مسلسل الكبير أوى 8

أبطال مسلسل الكبير أوى 8، أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it.

مسلسل بيت الرفاعي

أبطال مسلسل بيت الرفاعي، أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصرى، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال. يعرض حصرياً على قناة ON.

مسلسل المعلم

أبطال مسلسل المعلم، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، ويعرض حصرياً على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب، حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، ويعرض حصرياً على قناة CBC ومنصة watch it.