نزلها الآن... تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات اتفرج على جميع أغاني الأطفال الجديدة

يلجأ الآباء والأمهات إلى البحث عن محتوى تلفزيوني يجذب اهتمام أطفالهم ويساعدهم على التعلم والترفيه في آن واحد، ومن بين القنوات التي يبحث الأطفال عن تردداتها الجديدة لعام 2024، تبرز قناة كراميش كواحدة من أهم القنوات الفضائية الترفيهية والتعليمية المجانية، وتتميز قناة كراميش بتقديم برامج مميزة ومؤثرة تستهدف الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، فهي تقدم محتوى غني بالألوان والأناشيد والحكايات والألعاب التفاعلية التي تحفز الفضول وتعزز المهارات اللغوية والاجتماعية والإبداعية للصغار.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

إذا كنت ترغب في استقبال قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك ضبطه لاستقبال القناة على الأقمار الصناعية نايل سات أو عرب سات وإليك البيانات اللازمة لضبط القناة على القمرين الصناعيين:

تردد قناة كراميش على نايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات:

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش الجديدة

لتنزيل تردد قناة كراميش الجديدة لعام 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة على جهاز الريسيفر الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بعد. ابحث عن خيار “القائمة” على الشاشة الرئيسية للريسيفر واضغط عليه. اختر خيار التنزيل أو البحث أو الاستقبال من القائمة. اختر خيار التثبيت اليدوي للقنوات. اختر القمر الصناعي المناسب الذي ينقل قناة كراميش في منطقتك. أدخل التردد الجديد لقناة كراميش. قم بإدخال معلومات الاستقطاب (أفقي أو عمودي) ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة.

اضغط على زر “البحث” أو “تثبيت” لبدء عملية البحث عن القناة. انتظر حتى يكتمل عملية البحث والتثبيت. بعد اكتمال البحث، قم بتثبيت القناة في قائمة القنوات المفضلة لديك.

باستكمال هذه الخطوات، ستكون قد نزلت تردد قناة كراميش الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك بنجاح ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة برامجها الممتعة والتعليمية للأطفال.