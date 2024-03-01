طريقة عمل عجينة القطايف.. بمكونات موجودة فى كل بيت مع كل اسرار نجاحها مش هتبطلو تعملوها ناجحه من اول مره بطعم وشكل ينافس الحلواني

القطايف هي واحدة من أكثر الوصفات شهرة في رمضان، وتعتبر من الحلويات الشهية المشهورة، ومع ذلك، يمكن أيضا استخدامها كنوع من الحلويات المالحة، حيث يمكن ملءها بمجموعة متنوعة من المكونات مثل الجبن والزيتون واللحم المفروم وشاورما الدجاج واللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون والبسطرمة، ومع ذلك، يعتبر استخدامها كحلوى وتحشيتها بالمكسرات المختلفة، أو الكاسترد، أو الشوكولاتة، أو المهلبية وغيرها من المكونات، هو الأكثر شهرة.

طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل

تتكون عجينة القطايف من مجموعة بسيطة، من المكونات التي يتوفر لديها في كل منزل. فيما يلي، سنوضح المكونات والكميات المستخدمة، لتحضير القطايف وكيفية تجهيز المكونات، يمكنك بسهولة تحضير عجينة القطايف في المنزل، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات عجينة القطايف في المنزل

– 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، مع رشة من الملح.

– نصف كوب من دقيق السميد.

– نصف كوب من السكر الأبيض.

– ملعقة ونصف كبيرة من البيكنج بودر.

– ملعقة صغيرة من الفانيليا.

– 3 أكواب من الماء.

طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل

ضع الدقيق الأبيض ودقيق السميد والسكر والملح والبيكنج بودر والفانيليا والماء في الخلاط.

اخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

قم بتحريك الخليط بملعقة خشبية للتأكد من عدم التصاق الدقيق في أسفل الخلاط.

استمر في خلط الخليط حتى يصبح متجانسًا، ثم صبه في إبريق.

سخن مقلاة غير لاصقة على نار هادئة.

صب جزء من الخليط في المقلاة على شكل دوائر بحجم متوسط أو حسب الرغبة.

انتظر حتى تظهر فقاقيع على سطح العجينة وتصبح ذهبية اللون من الأسفل، وهذا يشير إلى استواءها.

قم بإزالة القطايف من النار وضعها على قطعة قماش أو ملاية لتجنب إلتصاقها ببعضها.

قم بتغطية القطايف لمنع جفافها.

كرر العملية مع باقي الخليط حتى انتهائه.

قم بحشو القطايف حسب الرغبة وقدمها.

هكذا، قمنا بشرح طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بسهولة ويسر، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة واستخدام مكونات قليلة ومتوفرة.