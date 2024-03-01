الجنيه الذهب يخسر 700 جنيه في ساعات… وتراجع مفاجئ وانهيار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع آخر، متأثرا بموجة التراجع التي بدأت منذ عدة أيام وتعد هي الأكبر في تاريخ الذهب، وبلغت القيمة التي هبط بها سعر الجنيه الذهب أكثر من 700 جنيه خلال ساعات، ويأتي ذلك نتيجة طبيعية لانهيار سعر الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى تصريحات صندوق النقد الأخيرة.

ويبحث الكثير من المواطنين في الوقعت الراهن وبصفة مستمرة عن سعر الذهب والذي يشهد حالة من الهبوط السريع خلال الفترة الماضية، ولأول مرة منذ يناير الماضي الذي شهد أيضا السعر الأعلى للمعدن النفيس في تاريخه على مر العصور، متخطيا كل الحدود والحواجز بوصوله إلى 4 آلاف جنيه للجرام الواحد من عيار 21 وقيمة 32400 جنيه للجنيه الذهب حينها.

إنهيار مفاجيء في الجنيه الذهب أسعار الذهب

وعلى خلفية تراجع سعر الدولار الأسواق السوداء أو الموازية بعد تخطي العملة الأمريكية حاجز 71 جنيها للدولار الواحد، نتيجة الإعلان عن أكبر صفقة إستثمارية في مصر من خلال تطوير منطقة رأس الحكمة، بإستثمارات إماراتية، والتي أدت إلى إنتعاش خزينة الدولة والبنك المركزي المصري بقيمة 35 مليار دولار، بخلاف الإعلان عن قيام صندوق النقد الدولي بصرف القرض لمصر بقيمة 20 مليار دولار أخرى.

نأثير تصريحات صندوق النقد على أسعار الذهب في مصر

وعقب التصريحات التي أدلت بها مديرة صندوق النقد الدولي قبل ساعات من الآن، والتي مفادها أنه تم كافة المشاكل والعقبات الخاصة بمراجعة الصندوق للبرنامج الخاص بالقرض المصري، وأن هناك اتفاقًا سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك عقب ساعات من تدفق المليارات من الدفعة الأولى من الإمارات الخاصة بإستثمارات رأس الحكمة.

تعرف على أسعار سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما بالنسبة الى سعر الذهب من العيار 18، والذي يهتم به عدد كبير من المواطنين لشراء الشبكة ودبلة الخطوبة والزواج والسلاسل والخواتم وغيرها، والذي شهد اليوم تراجع قوي، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم بقيمة 2,460 بفقده 111 جنيها دفعة واحدة بعد أن كان 2571 جنيها أمس وفقده ما يقرب من 1000 بعد أن كان بقيمة 3442 جنيهًا، بنهاية يناير الماضي.

والأن نستعرض أسعار الذهب اليوم من عيار 21

أما بالنسبة إلى العيار الأكثر شهرة وهو عيار 21 فقد شهد هو الآخر تراجعا كبيرا وملحوظا في كافة أسواق ومحلات الصاغة بقيمة تراجع بلغت مايقرب من 1200 جنيه منذ نهاية يناير الماضي وحتى الآن، خاصة بعد أن سجل أعلى قيمة له في التاريخ خلال شهر يناير الماضي متجاوز حاجز 4050 جنيهًا للجرام، ليشهد تراجع حاد مع الإعلان عن الصفقة حينها ويصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3700 جنيه قبل عدة أيام، ثم يعاود الهبوط حتي وصل اليوم إلى 2870 جنيها.

أسعار الذهب من عيار 24

وبالنسبة إلى سعر الجرام من عيار 24، فقد فقد ما يقرب من 150 جنيه خلال يوم واحد فقط ليصبح اليوم بقيمة 3,280 جنيها بعد أن كان بالأمس 3428، ويظل عيار 24 الأعلى في السوق الذي شهد تراجعا من أعلى سعر وصل إليه في تاريخه وهو 4570 جنيهًا بدون مصنعية بنهاية شهر يناير الماضي، وهو العيار الذي يبحث عنه محبي شراء الجنيهات والسبائك الذهبية بمختلف أوزانها.

الجنيه الذهب يفقد ما يقرب من 10 ألاف جنيه في أيام و 700 جنيه في يوم واحد فقط

من المتعارف عليه أن الجنيه الذهب يصل وزنه إلى 8 جرام وهو مصنوع من الذهب عيار 24، وسجل اليوم سعر الجنيه الذهب تراجعا ليصل إلى 22,960 جنيه للبيع بعد أن كان 23700 جنيه للشراء قبل يوم واحد فقط، وبفارق يتجاوز 700 جنيه، وبعد أن كان بقيمة من 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر له في يناير الماضي.