حلويات رمضان الكنافه بالمانجو.. بأسهل طريقه وطعم احلى من المحلات لو عندك مانجه في الفريزر قومي اعمليها حااالا

الكنافة بالمانجو هي واحدة من الحلويات التي تتمتع بقدرتها على ترطيب الجسم وإضفاء الانتعاش، ستتعرف على كيفية تحضير الكنافة بالمانجو بخطوات سهلة ومبسطة، تتضمن المكونات المستخدمة في هذه الوصفة تلك التي يمكن العثور عليها بسهولة في متناول اليد، والتي ستساعدك على الحصول على طبق حلويات لذيذ وشهي، يمكن تقديم الكنافة بالمانجو بوصفات متعددة ومتنوعة تضفي على الحلوى نكهة شهية ومميزة.

طريقة عمل كنافة بالمانجو

تعتبر الكنافة بالمانجو واحدة من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار على حد سواء، فالمانجو هي فاكهة لذيذة يمكن استخدامها في العديد من الوصفات لإعطاء الأطباق نكهة رائعة وطعما لذيذا، وفي هذا السياق، سنتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالمانجو من خلال وصفة سهلة ومكونات بسيطة، التي يمكن تحضيرها في أي وقت وليس فقط في شهر رمضان.

كيفية تحضير كنافة بالمانجو

لتحضير كنافة بالمانجو، ستحتاج إلى المكونات التالية:

– 1 كيلوغرام من الكنافة.

– 1/2 كوب من الزبدة.

– 4 ملاعق كبيرة من الكريمة الخفق.

– 1 كوب من عصير المانجو.

– 3 حبات من المانجو الناضجة، مقطعة إلى مكعبات.

لصنع الشربات، ستحتاج إلى:

– 2 أكواب من السكر.

– 1 كوب من الماء.

– 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

اتبع الخطوات التالية لتحضير كنافة بالمانجو:

قم بفرك الكنافة المجمدة بأصابعك لتقطيعها إلى قطع صغيرة.

في الوقت نفسه، امزج مكونات الشربات في وعاء، وقم بتسخينها حتى تغلي، ثم قلل الحرارة واتركها تطبخ على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتكاثف الشربات. اتركها تبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

ذوب الزبدة وأضفها إلى الكنافة، وامزج الكنافة والزبدة بيديك.

قسم نصف كمية الكنافة في كل مقلاة واضغط بشكل جيد باستخدام الوعاء.

اخبز الكنافة في فرن محمى على حرارة 350 درجة فهرنهايت حتى تصبح لونها ذهبيًا بنيًا.

قم بتحضير الكريمة الخفق وفقًا لتعليمات العبوة باستخدام عصير المانجو.

عندما تنضج الكنافة، رش الشربات فوقها.

قسم حوالي ثلثي حشوة الكريمة فوق الكنافة.

أضف قطع المانجو ثم النصف الآخر من الكنافة.

بهذه الطريقة، ستحصل على كنافة بالمانجو لذيذة ومنعشة، يمكنك تقديمها كحلوى مميزة للاستمتاع بنكهة الصيف المنعشة للمانجو باستخدام هذه الوصفة، يمكنك الاستمتاع بتحضير الكنافة بالمانجو في أي وقت تشتهيه، وليس فقط خلال شهر رمضان، فلا تتردد في استخدام المانجو كمكون رئيسي لتعزيز النكهة وتحقيق الطعم اللذيذ في هذه الحلوى المميزة.