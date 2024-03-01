“جزمت لولو اتسرقت ياولاد” استقبل تردد قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية 2024 النايل سات والعرب سات.. شوف لولو وعمايلها

قناة وناسة أطفال هي من أكثر القنوات التي ينجذب إليها العديد من الأطفال، فضلاً عن أنها تُساهم في تقديم محتوى مميز وترفيهي لجميع المتابعين من مختلف أنحاء العالم، حيث إنها تتمتع بقدرة عالية في نقلها للمحتوى بصورة واضحة ودقة عالية، ولا تواجه أي أضرار تقنية أثناء مشاهدتها، ويمكن وبكل سهولة استقبال قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استقبل قناة وناسة أطفال

يمكن وبكل سهولة استقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، وفقًا لما يلي:-

التردد هو 11430.

استقطاب القناة يكون رأسي.

معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 4/3.

القمر الصناعي يكون النايل سات.

تردد قناة وناسة 2024 العرب سات

كما يسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة على العرب سات، وفقًا للبيانات التالية: –

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11270.

استقطاب القناة: رأسي.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

ولكي تقوم بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، لابد من اتباع الخطوات الأتيه:-