هنا الحجز الان.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية 2024 إستمارة الحجز الإلكتروني

توفير وصول لجميع سكان المحافظات العراقية إلى خدمة الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة عبر الإنترنت، ويمكن للمواطنين الآن الوصول إلى رابط الخدمات الإلكترونية وتنزيل نموذج الحجز مباشرةً من الموقع الرسمي لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتشير المديرية إلى أن أفضل وقت للحجز هو في الصباح لتجنب الزخم والضغط على البوابة الإلكترونية الرسمية لإدارة شؤون البطاقة الوطنية، من خلال هذا النظام الجديد، يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، ويتطلب الحجز الإلكتروني الوفاء بشروط محددة والتأكد من توافرها قبل المباشرة في عملية الحجز ويتم توفير التفاصيل الكاملة لهذه الشروط على الموقع الإلكتروني للمديرية.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

إذا كنت ترغب في حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، هناك بعض الشروط الواجب توافرها لتكون مؤهلاً ونظرة على هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية للتأهل للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.

يتطلب من المتقدم تقديم مستند يؤكد وضعه القانوني في الخدمة العسكرية.

عملية الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة تتطلب سداد الرسوم المالية المحددة ويجب على المتقدم دفع هذه الرسوم لإتمام عملية الحجز الإلكتروني بنجاح.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية 2024

ازداد الاهتمام بشكل كبير بالبحث عن رابط الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة في العراق على محركات البحث مثل جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي ويبدو أن العديد من الأشخاص يستغلون فترة الصباح لإجراء عملية الحجز بسبب توافر الوقت والاستعداد للمهام اليومية وإذا كنت ترغب في تنزيل الاستمارة الإلكترونية والحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها: