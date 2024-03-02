“السكر واللحمة هتملى البيوت”..فرمان من وزارة التموين بصرف كوبونات رمضان 300 جنيه لكافة المواطنين .. شوف انت منهم ولا لأ؟!

تعلن الحكومة المصرية عن مبادرة استثنائية لشهر رمضان 2024، حيث ستصدر كوبونات قيمتها محددة توزع مع السلع التموينية للمواطنين وستبدأ عملية تسليم هذه الكوبونات في شهر مارس المقبل، بهدف تمكين المواطنين من التحضير لشهر الصيام ويتم تسليم الكوبونات مع شراء السلع التموينية في بداية الشهر، لضمان قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما تتراوح قيمة الكوبونات بين 50 جنيها و250 جنيها، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء المالي عليهم.

صرف كوبونات شهر رمضان الكريم مع التموين

أكد الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي قاد اجتماعاً استثنائياً ضم الموردين والمنتجين والاتحاد العام للغرف التجارية حيث أصدروا قرارًا ببدء صرف الكوبونات لمبادرة أهلاً رمضان وذلك اعتباراً من 15 فبراير الماضي ومن المقرر طرح كميات كبيرة من السلع التموينية بأسعار مخفضة في معارض أهلاً رمضان المنتشرة في جميع محافظات مصر، بهدف توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار ميسرة للمواطنين استعدادًا لشهر الصيام.

إعلان وزير التموين المصري عن كوبونات شهر رمضان

هذا العام تكون هى الذكرى العاشرة لإقامة معارض أهلاً رمضان وذلك وفقًا لإعلان سابق صادر عن وزير التموين ومن المقرر توزيع الكوبونات على جميع شرائح المجتمع عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تتراوح قيمة الكوبونات بين 50 جنيهًا و250 جنيهًا، وهذا يشكل حافزًا قويًا لزيارة معارض أهلاً رمضان والاستفادة من العروض المتوفرة. بالاستفادة من الكوبونات و يمكن للأسر المصرية تلبية احتياجاتها الأساسية من السلع التموينية مثل سحور والزيت والسكر واللحوم، وياميش رمضان الرائع مما يعزز من تجربة الصيام ويخفف العبء المالي عن الأسر.