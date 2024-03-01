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بطاقتك وروح ع الجمعية من بدري..سعر السلع التموينية في مارس 2024 + نصيب كل فرد في التموين
سعر السلع التموينية في مارس التي أعلنت عنها وزارة التموين في مصر، حيث أن المستفيدين من بطاقة التموين يرغبون في معرفة أسعار الزيادة في السلع التموينية وحرصت الحكومة المصرية على توضيح أن الزيادة ليست بمقدار كبير حيث أن التموين يمثل عنصر هام للأسر المصرية لأنه يقلل من المصروفات عن طريق المواد الغذائية التي يحصل عليها صاحب البطاقة.
سعر السلع التموينية في مارس
أوضحت وزارة التموين تفاصيل صرف السلع التموينية في شهر مارس، وتكون تفاصيل السلع كما يلي:
- الصرف للسلع التموينية يكون من بداية شهر مارس حتى نهايته.
- يكون الصرف من كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى المراكز التي تتبع وزارة التموين.
- صرف التموين يكون من 9 صباحًا حتى 9 مساًء.
- لا يوجد زيادة في أسعار منتجات التموين لشهر مارس.
- يوجد نقاط في بطاقة التموين وتصرف بدء من اليوم الأول في الشهر حتى يوم 20 من الشهر.
أسعار السلع التموينية
أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموين لشهر مارس، وتكون أسعار السلع كما يلي:
- يكون سعر كيلو السكر حوالي 12.60 جنيهًا.
- وصل سعر الزيت 800 مللي إلى 30 جنيهًا.
- سعر المكرونة وزن 400 جرام يكون 10 جنيهًا، أما وزن 800 جرام يكون 20 جنيهًا.
- أما سعر الدقيق وزن الكيلو يكون 30 جنيهًا.
- سعر الجبنة وزن 250 جرام هو 14 جنيهًا، أما وزن 125 حرام يكون 7 جنيهًا.
- يكون سعر العدس وزن 500 جرام هو 21 جنيهًا.
- وصل سعر الشاي وزن 40 جرام إلى 5 جنيهات.
- سعر المسحوق العادي اليدوي وزن 800 جرام يكون 16 جنيهًا.