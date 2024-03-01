بطاقتك وروح ع الجمعية من بدري..سعر السلع التموينية في مارس 2024 + نصيب كل فرد في التموين

سعر السلع التموينية في مارس التي أعلنت عنها وزارة التموين في مصر، حيث أن المستفيدين من بطاقة التموين يرغبون في معرفة أسعار الزيادة في السلع التموينية وحرصت الحكومة المصرية على توضيح أن الزيادة ليست بمقدار كبير حيث أن التموين يمثل عنصر هام للأسر المصرية لأنه يقلل من المصروفات عن طريق المواد الغذائية التي يحصل عليها صاحب البطاقة.

سعر السلع التموينية في مارس

أوضحت وزارة التموين تفاصيل صرف السلع التموينية في شهر مارس، وتكون تفاصيل السلع كما يلي:

الصرف للسلع التموينية يكون من بداية شهر مارس حتى نهايته.

يكون الصرف من كافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى المراكز التي تتبع وزارة التموين.

صرف التموين يكون من 9 صباحًا حتى 9 مساًء.

لا يوجد زيادة في أسعار منتجات التموين لشهر مارس.

يوجد نقاط في بطاقة التموين وتصرف بدء من اليوم الأول في الشهر حتى يوم 20 من الشهر.

أسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموين لشهر مارس، وتكون أسعار السلع كما يلي: