【﻿هنا】ملف منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وخطوات الحصول على المنحة

تقدم الحكومة الجزائرية مجموعة كبيرة من المنافع للمواطنين للمساعدتهم في ظل الأزمة الاقتصادية، ومن ضمن هذه المساعدات منحة المرأة الماكثة في البيت، فحرصا من الحكومة على دعم دور ربات المنزل لما لهم من دور كبير يقدمنه في المجتمع خصتها بمنحة تقديرًا لجهودها واعترافًا منها بعظم دورها، ويمكن للمرأة الماكثة الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل لتقدم على المنحة ومن ثم الحصول عليها.

وعبر موقع البديل الإخباري نبين لكم تفاصيل منحة المرأة الماكثة وطريقة التسجيل والشروط وقيمة المنحة.

ملف منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

ملف المرأة الماكثة في البيت من اكبر الملفات التي تتبنها الحكومة الجزائرية، تدعيمًا للمرأة وبيان لما تقدمه من دور كبير في المجتمع، ومنعا من تهميشها، حيث خصتها بمنحة تبين أهمية دور المرأة الماكثة وأهمية الوظيفة التي تقوم بها والتي تشارك في نهضة المجتمع بشكل مباشر.

كم تقدر منحة المرأة الماكثة في البيت 2024؟

وضعت الحكومة الجزائرية مبالغ الدعم للمنح التي تقدمها للفئات المختلفة بناء على احتياجها ومتطلباتها، حيث وضعت منحة المرأة الماكثة في البيت مبلغ يقدر 20000 دينار، يمكن للمرأة الماكثة الحصول عليه بالتقديم عليه من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

كيف اسجل في منحة الماكثة في البيت؟

يمكن للمرأة الماكثة التسجيل في المنحة التي وضعتها الحكومة للمرأة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الرابط التالي: minha.anem.dz. اضغط على منحة البطالة المرأة. سجلي البيانات المطلوبة والتي منها تحديد محل الإقامة والولاية التابعة لها. تأكدي من إدخال المعلومات بدقة ومن ثم قومي برفع المستندات المطلوبة. اضغطي إرسال. وانتظري ليتم المراجعة والمراسلة معكي من قبل الوكالة.

ما هي شروط ماكثة في البيت؟

وضعت الحكومة الجزائرية تعاونا مع الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط لمنحة المرأة الماكثة، حيث تشتمل على التالي:

أن تكون جزائرية الجنسية. ومقيمة في الجزائر بشكل دائم. لا تكون عاملة في القطاع الحكومي أو الخاص. أن يتجاوز عمرها 15 عاما. ليس لديها أصول غالية الثمن.

في هذه الحالة تتمكن المرأة الماكثة في البيت الحصول على المنحة المقدمة لها تديرا لدورها، لكن ينبغي أن تطلع على الشروط جيدا لتتأكد من استحقاقها على الوجه الذي بيناه.