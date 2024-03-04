“استقبلها الآن“ تردد قناة ATV التركية على نايل سات وعرب سات 2024
أصبحت قناة ATV التركية محط اهتمام كبير لعدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء العالم، ويتابع الكثيرون هذه القناة الشهيرة لمشاهدة المسلسلات التركية الرائعة والتمتع بالتجربة السينمائية الفريدة التي تقدمها، وتعتبر ATV واحدة من أبرز القنوات التركية التي نجحت في كسب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك بفضل تقديمها لمحتوى مميز وجذاب.
تردد قناة ATV التركية 2024
في عام 2024، ما زالت قناة ATV التركية تحظى بشعبية كبيرة ونسب مشاهدة عالية، وذلك بفضل المحتوى الدرامي المميز الذي تقدمه طوال اليوم، ويعتبر المحتوى الذي تعرضه القناة آمنًا للأسرة، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للعديد من الأشخاص، وتتميز الأعمال الدرامية التركية التي تعرضها ATV بالمتعة والتشويق، وتلبي توقعات الجمهور بالأحداث المشوقة، لاستقبال قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات في عام 2024، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:
- تردد القناة: 10796
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
- القمر الصناعي: نايل سات
وإذا كنت ترغب في استقبال قناة ATV عبر القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة المسلسلات التاريخية بلغة العصر، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات التالية:
- تردد القناة: 12692
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: SD
- القمر الصناعي: عرب سات
كيفية ضبط تردد قناة atv على جهاز الاستقبال
لضبط تردد قناة ATV على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “Menu” أو “قائمة” على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالاستقبال.
- ابحث عن قائمة “القنوات” أو “البحث عن القنوات” وحددها.
- قد تظهر لك خيارات مثل “البحث التلقائي” أو “البحث اليدوي”، حدد “البحث اليدوي” إذا كان متاحًا.
- ستظهر لك خانة لإدخال التردد، قم بإدخال تردد قناة ATV وهو 10796.
- بعد إدخال التردد، قد يطلب منك إدخال معلومات إضافية مثل معدل الترميز ومعامل الاستقطاب، قم بإدخال قيمة معدل الترميز المذكورة (27500) ومعامل الاستقطاب (أفقي).
- بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “حفظ” أو “تأكيد” لبدء عملية البحث عن القنوات.
- بعد اكتمال البحث، ستظهر قائمة القنوات المتاحة، ومن بينها ستجد قناة ATV. قد تحتاج إلى تحديث القائمة أو إعادة ترتيب القنوات لتحديد موقع قناة ATV بشكل صحيح في القائمة.
- حدد قناة ATV من القائمة لتشغيلها والاستمتاع بمشاهدة المحتوى الذي تقدمه.