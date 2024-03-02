“هيركن الأيفون على الرف”..السعر + المواصفات الكاملة لهاتف Honor Magic 6 pro اونر ماجيك 6 برو .. مواصفات جباره + الكاميرا 180 ميجا بيكسل

هذا الهاتف الذكي الجديد الذي تقدمه شركة Honor بعد انفصالها عن Huawei في عام 2023 و يعتبر هذا الهاتف من بين أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق حاليًا، حيث يتميز بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وكاميرات متعددة ومعالج قوي وبطارية ضخمة وسنقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على أهم المواصفات والميزات والعيوب والسعر لهذا الهاتف الرائع.

مواصفات هاتف Honor Magic 6 pro

الهاتف يأتي بشاشة LTPO OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 1280×2800 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وحماية Jurhino glass تجربة عرض متميزة مع تفاصيل واضحة وتجربة استخدام سلسة.

فيما يتعلق بالتصوير، تمتاز الكاميرا الخلفية بثلاث كاميرات بدقة 50 ميجا بكسل للعدسة الرئيسية و180 ميجا بكسل للعدسة البعيدة و50 ميجا بكسل للعدسة الواسعة بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بكسل مع مستشعر TOF 3D للعمق والتعرف على الوجه.

ويتمتع المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانومتر وثماني النواة وسرعة 3.3 جيجا هرتز بأداء ممتاز في التطبيقات والألعاب والذكاء الاصطناعي.

وتتوفر ذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 أو 16 جيجا بايت لتلبية جميع احتياجات التخزين والأداء.

بطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تضمن استخدامًا طويل الأمد مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط سلكيا و66 واط لاسلكيا والشحن العكسي بقوة 5 واط سلكيا.

متوفر بألوان متنوعة ونسخة خاصة من تصميم بورش لتلبية مختلف تفضيلات المستخدمين وتعبير عن شخصيتهم بأسلوب فريد.

سعر هاتف Honor Magic 6 pro

سعر Honor Magic 6 Pro يتفاوت بحسب السوق ونسخة الهاتف وسعة التخزين حيث يتراوح سعره ابتداءً من 790 دولار أمريكي أو 1299 يورو أو 66390 روبية هندية ويجب مراعاة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير.