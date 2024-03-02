“املي تلاجتك قبل رمضان!!”.. الحكومة تعلن انخفاض سعر 23 سلعة اساسية ومواد البناء في السوق اليوم بعد انهيار الدولار

في بشرى سارة قبل حلول الشهر الكريم، أعلنت الحكومة المصرية عن انخفاض سعر 23 سلعة اساسية في السوق اليوم، وذلك بعدما تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل غير متوقع متأثرًا بالإعلان عن تفاصيل صفقة تطوير رأس الحكمة، أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات، حيث انخفت اسعار عدة سلع من بينهم الالبان والجبن والارز، واليكم التفاصيل.

انخفاض سعر 23 سلعة اساسية في السوق اليوم

وقد أكدت الحكومة المصرية انخفاض سعر 23 سلعة اساسية في السوق اليوم، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، واليكم قائمة بأحدث الاسعار التي وصلت إليها السلع الاساسية والخضروات ومواد البناء:

– تراجع سعرالأرز اليوم بنحو 0.34%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 35.68 جنيه.

– تراجع سعر الأرز السائب اليوم بنحو 1.07%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 32.33 جنيه.

– تراجع سعر الجبن الأبيض بنحو 0.49%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 136.56 جنيه.

– تراجع سعر الجبنة الرومي بنحو 0.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 254.52 جنيه.

– تراجع سعر اللبن السائب اليوم بنحو 0.31%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.55 جنيه.

– تراجع سعر المسلى الصناعي بنحو 3.84%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 103.82 جنيه.

– تراجع سعر المسلى البلدي بنحو 2.12%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 296.74 جنيه.

– تراجع سعرالجبنة الشيدر بنحو 3.12%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 241.07 جنيه.

– تراجع سعر حديد عز اليوم بنحو 0.49%، ليسجل متوسط سعر الطن 53.295 ألف جنيه.

انخفاض سعر السلع اليوم

– تراجع سعر الأسمنت الرمادي اليوم بنحو 2.11%، ليسجل متوسط سعر الطن 2319 جنيه.

– تراجع سعر البطاطس اليوم بنحو 1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 15 جنيهاً.

– تراجع سعر الليمون البلدي اليوم بنحو 2.1%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 23.79 جنيه.

– تراجع سعر البامية اليوم بنحو 1.54%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 39.6 جنيه.

– تراجع سعر الملوخية اليوم بنحو 3.75%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 16.16 جنيه.

– تراجع سعر الكرفس اليوم بنحو 2.57%، ليسجل متوسط سعر الـ100 حزمة 264.88 جنيه.

– تراجع سعر القلقاس اليوم بنحو 0.59%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 23.64 جنيه.

– تراجع سعر القرنبيط اليوم بنحو 0.53%، ليسجل متوسط سعر الواحدة 18.85 جنيه.

– تراجع سعر الفلفل الرومي اليوم بنحو 1.44%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 15.79 جنيه.

– تراجع سعر الخيار الصوب اليوم بنحو 0.28%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 14.29 جنيه.

– تراجع سعر البنجر اليوم بنحو 1.36%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 13.83 جنيه.

– تراجع سعر البصل الأخضر اليوم بنحو 1.35%، ليسجل متوسط سعر الحزمة الواحدة 2.7 جنيه.

– تراجع سعر البسلة اليوم بنحو 0.52%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 28.94 جنيه.

– تراجع سعر الباذنجان اليوم بنحو 0.96%، ليسجل متوسط سعر الكيلو 12.4 جنيه.

في ظل تراجع سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء لعد اتمام صفقة مدينة رأس الحكمة بمحافظة مرسى مطروح، شهدت الكثير من السلع تراجع ملحوظ بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان، كما تمكنت الحكومة المصرية من توفير السلع الاساسية في معارض اهلا رمضان بأسعار لا تقبل المنافسة.