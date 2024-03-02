” ربنا يستر علينا ومتكنش منهم “..حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات 2024 في مصر فى هذه الحالات .. بسرعة اعرفهم!!

تقوم الحكومة بجهود مستمرة لتحسين نظام المعاشات وضمان وصولها إلى من يستحقها بالفعل وفي هذا السياق، تم اتخاذ إجراءات لمنع الاستغلال والاحتيال فيما يتعلق بالحصول على المعاشات بشكل غير مشروع وبناءً على ذلك فإن الأشخاص الذين لا يستحقون المعاشات سيتم إيقافهم عن استلامها ولن يحصلوا على مستحقاتهم في هذا الصدد و هذا الإجراء قد أثار انشغالًا كبيرًا بين المواطنين الذين يتساءلون عن الحالات التي قد يتم فيها إسقاط المعاش عنها ومن خلال متابعتك لموقعنا، ستتعرف على التفاصيل والشروط التي يجب توافرها لاستمرار الحصول على المعاشات.

حالات إسقاط المعاشات 2024

في حالة وفاة المتقاعدين يتم وقف المعاش على الفور بعد الوفاة مباشرة.

في حالة زواج الأرملة أو المطلقة يتوقف المعاش نهائياً.

ويتوقف المعاش إذا ثبت أن المتقاعد يمارس نشاطًا تجاريًا آخر يحقق أرباحًا كبيرة.

اما إذا كان المستفيد يحصل على دخل حكومي إضافي أو يعمل في أي وظيفة، يتوقف المعاش.

وهنا يتوقف المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين باستثناء حالات محددة مثل وجود عجز عن الكسب.

كما يمكن للطالب الاستمرار في استلام المعاش حتى يبلغ سن السادسة والعشرين و على أن يتوقف بمجرد بدء العمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين مع استثناءات للسنة الدراسية أو نهايتها.

نصائح لاستمرار استحقاق المعاش في مصر