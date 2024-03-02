” فلوس ما بتخلصش”..خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين 1445 + الشروط المطلوبة .. سجل والحق القبض بسرعة مستني ايه

أطلقت وزارة البيئة والتنمية والزراعة السعودية برنامج دعم ريف للعاطلين بهدف مساعدة الأسر المتضررة والعاطلين عن العمل في المناطق الريفية، فهذا يهدف هذا البرنامج إلى مساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم الانتاجية في مجالات متنوعة مثل الزراعة وتربية الدواجن والمواشي، وغيرها من الأنشطة التي تعزز الاقتصاد السعودي وتسهم في تطويره بشكل ملموس و يتمثل الهدف الأساسي للبرنامج في زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج مما يسهم في تعزيز القطاع الزراعي وزيادة الدخل في المناطق الريفية.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم ريف للعاطلين

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية، أو يحمل بطاقة تنقل إذا كان من الأجانب المقيمين بالمملكة.

على المتقدم أن يكون لديه قطعة أرض زراعية أو مشروع زراعي يرغب في استكمال إدارته.

أن تكون الأسرة المتقدمة لطلب الحصول على الدعم قد قضت على الأقل عامًا كاملًا في الإقامة على الأراضي السعودية قبل تاريخ التقديم.

وعلى المتقدم أن يكون قد تفرغ تمامًا من العمل في إحدى الوظائف التابعة للقطاعين الحكومي أو الخاص.

كما يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم 6000 ريال سعودي.

أن يكون عمر المتقدم بداية من 21 عامًا فما فوق.

ولا يزيد مبلغ الدعم عن 54 ألف ريال سعودي.

يجب أن يمتلك المتقدم حسابًا مصرفيًا نشطًا وفعالًا ومسجلًا في المنصة الإلكترونية المعنية بالبرنامج.

طريقة التسجيل في دعم ريف للعاطلين