هنا nid-moi.gov.iq.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية 2024 إلكترونيًا عبر مديرية شؤون البطاقة

حجز البطاقة الوطنية في العراق، أصبح أمرا سهلا في عام 2024، حيث قامت مديرية شؤون البطاقة الموحدة بتسهيل هذه العملية، من خلال إمكانية الحجز عبر الإنترنت هذه الخدمة، تعد خطوة مهمة نحو تحويل الخدمات الحكومية في العراق، إلى نظام رقمي أكثر فعالية، يتيح الحجز الإلكتروني للمواطنين فرصة توفير الوقت والجهد اللازمين للتوجه إلى المكاتب الحكومية والانتظار في الصفوف، يمكن للمواطنين العراقيين الوصول إلى رابط رسمي مقدم من المديرية، على موقعها الإلكتروني لتنفيذ عملية الحجز.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة العراقية 2024

تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى جعل الإجراءات الحكومية أسهل وأكثر سلاسة للمواطنين، من خلال الحجز الإلكتروني، يمكن للمواطنين تحديد موعد ملائم لاستلام البطاقة الوطنية الجديدة، يتم تحديد الموعد المحدد لاستلام البطاقة، ويتم تسليمها للمواطن في هذا الموعد المحدد، من المهم أن يلتزم المواطنون بتحديد موعد ملائم والحضور في الوقت المحدد لاستلام البطاقة الوطنية، يجب أن يكون المواطنون على دراية بالمستندات اللازمة التي يجب إحضارها لاستلام البطاقة، مثل الهوية الشخصية القديمة وأي مستندات أخرى مطلوبة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

باستخدام هذه الخدمة الجديدة لحجز البطاقة الوطنية في العراق عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، يمكن للمواطنين تجنب الإجراءات الروتينية الطويلة وتحقيق تجربة أكثر سلاسة وراحة، في الحصول على البطاقة الوطنية الجديدة لتسهيل عملية حجز البطاقة الوطنية الموحدة، بشكل إلكتروني في العراق لعام 2024، يتعين على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق.

ابحث عن الرابط المخصص لحجز البطاقة الوطنية لعام 2024 أو انقر على الرابط الموجود للانتقال إلى صفحة الحجز.

قم بملء جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الحجز، مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهوية الوطنية الحالية.

تحقق من صحة المعلومات المقدمة وقم بتأكيد الحجز.

احتفظ بنسخة إلكترونية أو قم بطبع تأكيد الحجز للحصول على سجل لاحق.

يجب على المواطنين العراقيين القيام بالتسجيل في البطاقة الموحدة 2024، وفقا للشروط المطلوبة، يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الشروط والمتطلبات المطلوبة، للتسجيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الموحدة.