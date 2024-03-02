تردد القنوات
” ماما زمانها جاية “..نزل الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد Toyour Eljanah علي النايل سات + عرب سات 2024 .. في ثواني هتلاقيها قدام ابنك بجودة HD
قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع للأطفال في مختلف الأعمار و تتميز القناة بعرض البرامج والأناشيد والألعاب التفاعلية التي تعلم الأطفال القيم والأخلاق الحسنة بطريقة مبتكرة ومسلية، فيبحث الكثير من الأباء والأمهات عن التردد الرسمي لقناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية مثل النايل سات والعرب سات وهذا يكون لضمان وصول القناة بسهولة إلى منازلهم وتسليتهم لأطفالهم.
تردد قناة طيور الجنة 2024
للاستمتاع بجميع البرامج المميزة المقدمة من قناة طيور الجنة ويمكنك ضبط تردد القناة الرسمي على الأقمار الصناعية الشهيرة مثل النايل سات والعرب سات وإليك التفاصيل :
على النايل سات:
- تردد القناة: 11258 ميجاهيرتز.
- اتجاه الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل التصحيح: 5/6.
- الجودة: عالية الدقة (HD).
على العرب سات:
- تردد القناة: 11310 ميجاهيرتز.
- اتجاه الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 30000.
- معدل التصحيح: 2/3.
- الجودة: عالية الدقة (HD).
قناة طيور الجنة 2024
- قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من القنوات الرائدة التي تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والتعليم، ويناسب جميع الفئات العمرية للأطفال وتشمل برامجها الرسوم المتحركة والألعاب التفاعلية، والأناشيد الدينية والتعليمية مما يوفر للأطفال تجربة تعليمية ممتعة ومسلية في نفس الوقت.
- وتتضمن برامج القناة محتوى تعليمي مفيد يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية والرياضية والاجتماعية، وذلك بطرق مبتكرة ومسلية تجعل التعلم متعة حقيقية لهم.
- وتسعى قناة طيور الجنة إلى تعزيز القيم والأخلاق الإيجابية لدى الأطفال من خلال برامجها، مما يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم الإيجابية.
- وتضمن القناة بيئة آمنة ومناسبة للأطفال، حيث تحرص على عرض محتوى يتماشى مع عمرهم ولا يعرضهم لمواد غير مناسبة.