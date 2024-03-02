الحق شوف اسمك نزل.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة spa.gov.iq عبر منصة مظلتي 2024

في الحقيقة أن من الجمل التي يرتفع عليها البحث كثيرًا من جانب الأشخاص بدولة العراق اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وهذا عقب أن قامت وزارة العمل العراقية بالتنويه حول تلك الأسماء بأن موعد الإعلان عنها يقترب منا للغاية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالإشارة حول الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه الأسماء، فقد بينت أنه يمكن الاستعلام عنها بواسطة الرابط الخاص بمنصة مظلتي الرسمية، وفيما يلي سنتناول معًا الخطوات اللازمة للاستعلام عنها وأيضا شروط التسجيل لتلقى هذا الدعم من الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

من الممكن أن تتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بواسطة اتباعك الآتي:

الذهاب إلى منصة مظلتي من خلال النقر على هذا الرا بط.

النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

انتقاء زر استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية.

بعد لك يتوجب عليك إدخال رقم الوجبة.

النقر على أيقونة تحميل أسماء الرعاية الاجتماعية.

كتابة الاسم الخاص بك في خانة البحث.

في النهاية عليك النقر على زر تحميل.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل العراقية الإعلان عن الشروط الضرورية التي تم تحديدها من جانب برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية ومن هذه الشروط ما يلي: